Глава МИД Германии: Арест Путина на саммите БРИКС законный
- 3.06.2023, 3:04
Международное право четкое.
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что считает возможный арест российского диктатора Владимира Путина законным. Ордер на это ранее выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом со ссылкой на слова министра сообщает немецкая газета Zeit.
Бербок призвала соблюдать международное право на предстоящем саммите БРИКС в Южно-Африканской республике, который может посетить Путин.
«В настоящее время международное право четкое. Международное право четко определяет: военные преступники, ответственные за ведение агрессивных войн, когда-нибудь будут привлечены к ответственности», — сказала Бербок.
Об этом она рассказала после заседания Совета государств Балтийского моря в Висмаре, Германия.
Бербок сказала, что саммит БРИКС дает понять, что жестокая агрессивная война и нарушение международного порядка имеют последствия для каждого агрессора и военного преступника.
Она отметила, что Южная Африка уже дала понять, что она является членом МУС.
«Это делает еще более ясным, что эта российская агрессивная война не сугубо европейское дело, а что она влияет на весь мир», – сказала она.
Южная Африка является подписантом Римского статута, а значит, обязана арестовать Путина, если тот появится на территории страны.