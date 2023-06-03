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Путиниста Михалкова госпитализировали в больницу

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  • 3.06.2023, 8:09
  • 6,692
Путиниста Михалкова госпитализировали в больницу

У режиссера проблемы с сердцем.

Известного в РФ кинорежиссера Никиту Михалкова, поддерживающего режим Путина, госпитализировали в пятницу, 2 июня. Он попал в одну из московских больниц.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ, передает ТСН.

Согласно сообщениям российских СМИ, причиной госпитализации стали жалобы Михалкова на нарушение работы сердца и одышку.

Следует отметить, что у режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем. В начале 2023 года он был госпитализирован по подозрению на коронавирус. Тогда к проблемам с легкими добавилось повышенное давление и боль в сердце. Состояние Михалкова оценили как критическое.

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