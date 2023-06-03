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«Все у них получилось!»: Соловьев пришел в бешенство из-за успехов российский добровольцев в Шебекино

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  • 3.06.2023, 8:16
  • 9,534
«Все у них получилось!»: Соловьев пришел в бешенство из-за успехов российский добровольцев в Шебекино

Видеофакт.

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев возмущен реакцией Москвы на освобождение Шебекино в Белгородской области.

С 1 июня российские добровольцы начали активную фазу освобождения Белгородской области от власти Кремля.

Российская пропаганда не ожидала успеха противников режима Путина и была ошеломлена реальными успехами «РДК» и Легиона «Свобода России».

Большинство федеральных каналов и информационных агентств скрывают реальные данные о «СВО» в Белгородской области.

Однако ситуация достигла такой степени накала, что одним из первых не выдержал главный пропагандист РФ Владимир Соловьев.

«Я в бешенстве. Красивый русский город, находящийся на нашей земле утюжат! И мы на полном серьезе говорим: «Они попытались террористическую атаку (совершить – ред.) на Белгородскую область, и у них не получилось». Да все у них получилось! Они превратили жизнь жителей Шебекино в чистый ад!» - возмущен пропагандист.

Примечательно, что процесс уничтожения Мариуполя, Бахмута и других украинских городов вместе с их жителями у Соловьева такой реакции почему-то не вызывал.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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