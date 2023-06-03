«Голос Америки»: Есть признаки, что болезнь Лукашенко зашла слишком далеко 2 3.06.2023, 8:33

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Диктатор опять исчез из информационного пространства.

Беларусь на инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана 3 июня представит председатель «палаты представителей» Национального собрания Владимир Андрейченко.

Между тем об Александре Лукашенко в медиа опять ни слова, он снова выбыл из информационного пространства, сообщает «Голос Америки».

Несмотря на сделанные ранее «бодрые» заявления самого Лукашенко о своем самочувствии и готовности править дальше, есть косвенные признаки того, что это, мягко говоря, не совсем так.

Тем более, что номинальный правитель Беларуси до недавнего времени находился в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы .

Все это вновь породило слухи, что в так называемом «союзном государстве» срочно занялись разработкой сценариев транзита власти. На это указывают и другие «приметы». Так, по сообщениям в соцсетях и региональных медиа, из Москвы в Минск накануне прибыли секретарь Совета безопасности РФ Патрушев, а также главы ФСБ и внешней российской разведки Бортников и Нарышкин.

Конечно, Лукашенко уже не раз воскресал из «мертвых», в разряд которых его определяла пресса и демократическая оппозиция.

«Однако в последние дни и недели в экспертном сообществе все громче звучит нарратив, что на этот раз нет дыма без огня», — отмечает «Голос Америки».

О том, что Лукашенко срочно доставили в ЦКБ, сообщал сайт Charter97.org. Позже врачи подтвердили госпитализацию диктатора.