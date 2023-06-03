закрыть
3 июня 2023, суббота, 9:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Голос Америки»: Есть признаки, что болезнь Лукашенко зашла слишком далеко

2
  • 3.06.2023, 8:33
  • 10,118
«Голос Америки»: Есть признаки, что болезнь Лукашенко зашла слишком далеко

Диктатор опять исчез из информационного пространства.

Беларусь на инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана 3 июня представит председатель «палаты представителей» Национального собрания Владимир Андрейченко.

Между тем об Александре Лукашенко в медиа опять ни слова, он снова выбыл из информационного пространства, сообщает «Голос Америки».

Несмотря на сделанные ранее «бодрые» заявления самого Лукашенко о своем самочувствии и готовности править дальше, есть косвенные признаки того, что это, мягко говоря, не совсем так.

Тем более, что номинальный правитель Беларуси до недавнего времени находился в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы .

Все это вновь породило слухи, что в так называемом «союзном государстве» срочно занялись разработкой сценариев транзита власти. На это указывают и другие «приметы». Так, по сообщениям в соцсетях и региональных медиа, из Москвы в Минск накануне прибыли секретарь Совета безопасности РФ Патрушев, а также главы ФСБ и внешней российской разведки Бортников и Нарышкин.

Конечно, Лукашенко уже не раз воскресал из «мертвых», в разряд которых его определяла пресса и демократическая оппозиция.

«Однако в последние дни и недели в экспертном сообществе все громче звучит нарратив, что на этот раз нет дыма без огня», — отмечает «Голос Америки».

О том, что Лукашенко срочно доставили в ЦКБ, сообщал сайт Charter97.org. Позже врачи подтвердили госпитализацию диктатора.

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип