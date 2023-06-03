Лукашисты издеваются над политзаключенным Владимиром Гундарем 3.06.2023, 8:53

1,476

Владимир Гундарь

Его снова поместили в карцер.

Издевательства над политзаключенным Владимиром Гундарем продолжаются. Его снова поместили в карцер.

По информации правозащитников «Весны» , администрация гродненской тюрьмы отправила Владимира в карцер на 10 суток. Причины взыскания неизвестны. Известно, что недавно он встретился в заключении с женой.

С 29 апреля по 6 мая Гундаря уже удерживали в карцере, где он оглох. После выхода его стало лихорадить в камере, ему было очень холодно, болели голова и уши, он перестал слышать сокамерников и понял, что оглох окончательно. После осмотра и помощи врача политзаключенный шел на поправку, к нему частично вернулся слух.

Взыскание Гундарю вынесли еще в начале апреля за неправильно положенную на шконку подушку. Но в течение месяца его туда не отправляли из-за отсутствия свободного места.

Политзаключенный Владимир Гундарь — фигурант «дела Автуховича» — был осужден на 20 лет колонии в условиях усиленного режима по 4 статьям Уголовного кодекса. Рассмотрение апелляционной жалобы по последнему приговору состоится 6 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».