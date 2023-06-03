В Android появилась самая полезная функция для покупателей б/у-смартфонов 3.06.2023, 9:28

Ранее этим могли похвастаться только владельцы айфонов.

В Android 14 появилась одна из классных «фишек» айфонов – анализ состояния аккумулятора. Пока что функция доступна в бета-версии новой операционки, а после релиза стабильной версии осенью станет доступна всем.

О том, что Android 14 сможет показывать «здоровье» батареи рассказал известный Android-аналитик Мишал Рахман. Функция под названием BatteryManager («Менеджер батареи») уже появилась в настройках смартфонов Google Pixel на базе Android 14 Beta 2.

В настройках, как видно на скриншоте ниже, можно будет посмотреть количество циклов зарядки, дату изготовления батареи и оставшуюся емкость в процентах.

Подобная возможность уже давно есть в iOS и оболочке Samsung, а теперь появится и в смартфонах других производителей, так что оценить состояние аппарата при покупке с рук станет чуточку проще.

Сейчас BatteryManager тестируется в бете Android 14: обновление доступно для владельцев Google Pixel 4a 5G и новее. Полноценный релиз ожидается осенью: тогда же свои прошивки на новом Android покажут другие бренды.

Отметим, что на данный момент точного способа определить износ батареи на Android нет. Единственной альтернативной являются сторонние приложения из Google Play по типу AccuBattery.

Android продолжает копировать функционал iOS

Ранее стало известно, что Google добавит в Android 14 новую функцию, которая позволит использовать смартфон вместо веб-камеры на ПК или ноутбуке. В iOS такая функция появилась еще в прошлом году.

Также в Android-смартфонах функция уведомления LED-вспышкой и поиск потерянных гаджетов даже в выключенном виде – прямо как на iPhone

В то же время Android 14 получит и свои уникальные фишки. Например, функция для «многозадачных» пользователей, которая позволит не только одновременно запускать два приложения в режиме разделения экрана, но и сохранять их связь через контекстное меню.

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