«Один будет менять, а двое — зашивать рану»: Лукашенко бредил о медицине 18 3.06.2023, 9:49

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Диктатор боится умереть?

Проблема очередей — одна из актуальных в белорусской системе здравоохранения. Пропагандистский канал СТВ опубликовал новый отрывок из заседания по вопросам медицины с Лукашенко. Там затронули тему эндопротезирования.

В сюжете стали известны новые подробности совещания у Лукашенко, где тот раскритиковал медицину, будто увидел ее впервые за почти 30 лет правления.

Лукашенко спросил у министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сколько людей стоит в очереди на эндопротезирование суставов.

Тот ответил: 13,5 тысячи человек.

Лукашенко приказал до конца года всем им сделать операцию.

Министр попытался оправдаться:

— Проблема заключается в том, что и в прошлом году, и в этом были сложности… — начал он (возможно, он имел в виду так называемое «дело травматологов», в рамках которого КГБ кошмарило ортопедов по всей республике).

— Не будем на этом останавливаться, — отрезал Лукашенко. — До конца года вы мне все эти суставы замените!

— До конца года мы все не заменим…

— Еще как заменишь! Один будет менять, а двое — зашивать рану. Идите и организовывайте.

Лукашенко предупредил об ответственности медиков, а также упомянул о смертности, сведения о которой не публикуют со времен коронавируса.

«Запишите мне пункт по смертности. Результат большого труда медика — это смертность. Подумайте, как это прописать, чтобы это можно было проконтролировать и с них спросить за смертность. Понимаете, меня настораживает тенденция», — сказал Лукашенко.

Ранее о том, что Лукашенко срочно доставили в ЦКБ Москвы, сообщал сайт Charter97.org. Позже врачи подтвердили госпитализацию диктатора.

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