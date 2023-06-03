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Саакашвили: Надо готовиться к грузино-украинской границе по реке Псоу в Краснодарском крае

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  • 3.06.2023, 10:05
  • 6,956
Саакашвили: Надо готовиться к грузино-украинской границе по реке Псоу в Краснодарском крае

Экс-президент Грузии опубликовал карту.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина и Грузия могут иметь общую границу на территории, которая сейчас является Краснодарским краем РФ.

Об этом он написал в «Фейсбуке».

Саакашвили верит, что Украина скоро победит Россию, а Грузия сможет вернуть себе оккупированные РФ территории. Так что украинско-грузинская граница будет проходить по реке Псоу.

«Нужно готовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли (часть территории Шида Картли находится в составе непризнанной республики Южная Осетия. – Ред.). Это окно откроется очень скоро. Мы все должны воспользоваться моментом, когда российская армия будет полностью уничтожена, а в Москве будет хаос...

Не исключаю, что у нас будет общая граница с Украиной на побережье Черного моря. Сегодня от президента Зеленского и украинской армии зависит существование и победа нашей страны.

Абсолютно уверен в скорейшей победе Зеленского, Запада, народа Украины и народа Грузии. Готовимся к обустройству грузино-украинской границы на Псоу!», - пишет он.

Река Псоу протекает на Западном Кавказе. Вдоль нее простирается государственная граница между Россией (Краснодарский край) и Грузией (самопровозглашенной республикой Абхазия). По Псоу проходит восточная граница русского города Сочи.

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