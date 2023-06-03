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Как на курорте: рядом с Минским морем на закрытой территории продается необычная квартира

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  • 3.06.2023, 10:14
  • 4,114
Как на курорте: рядом с Минским морем на закрытой территории продается необычная квартира

В чем особенность этого жилья?

Про это местечко в лесу неподалеку от Заславского водохранилища, в СМИ уже рассказывали. Именно здесь с 70-х годов располагается Республиканский интернат ветеранов войны и труда (РИВВиТ). Традиционно рядом с корпусами для постояльцев в советские годы возвели и несколько многоквартирных домов для работников учреждения. Прямо сейчас в одном из них продается однокомнатная квартира.

Журналисты realt.by посмотрели, как выглядит и сколько стоит жилье, которое находится фактически на курорте.

Республиканский интернат ветеранов войны и труда, который недавно переименовали в Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Исток», построили в живописном лесном уголке у водохранилища в 1974 году. Учреждение состоит из двух спальных корпусов, медико-административного здания и клуба-столовой. В интернате, который территориально относится к агрогородку Ждановичи, в настоящее время проживает около 60 постояльцев.

Рядом с корпусами в советские годы возвели несколько многоквартирных домов для сотрудников. В продаже жилье на практически закрытой территории появляется нечасто. В данный момент на территории интерната продается квартира в доме 1979 года постройки. Адрес дома − Ждановичи, Поворот на РИВВиТ, 2.

Выставленная на продажу однокомнатная квартира находится на первом этаже кирпичной четырехэтажки. Площадь жилья − 36 квадратных метров.

В квартире сделана небольшая перепланировка: комната зонирована перегородками на гостиную и спальню (перепланировка узаконена, технический паспорт соответствует фактическому состоянию квартиры).

На фотографиях можно заметить современный ремонт — ламинированный пол, натяжные потолки, окна ПВХ. Сообщается, что балкон в квартире утеплен − зимой тут тепло, а летом прохладно. Также за квартирой закреплена кладовка в подвале, в ней можно хранить сезонные и неиспользуемые вещи.

Конечно, самый главный плюс дома — шаговая доступность Минского моря. Необычный квартал в лесу рядом с интернатом оценят любители пеших прогулок на природе. Отсюда можно дойти до песчаных пляжей Минского моря, или до Слаломного канала. Место окружено ягодными и грибными лесами.

Несмотря на то, что дома находятся в некотором отдалении от ближайшего населенного пункта, жильцы РИВВиТа не чувствуют себя оторванными от цивилизации. Рядом с интернатом расположена остановка общественного транспорта: за несколько минут можно доехать до Ждановичей или до Минска. Кроме того, на территории есть небольшой детский сад, почта и банк, а два раза в неделю к домам приезжает автолавка.

Стоимость квартиры — 48,5 тысяч долларов (1343 доллара за метр).

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