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«Даже в Варшаве люди подходят со словами: это же бабуля в Минске сделала»

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  • 3.06.2023, 10:29
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«Даже в Варшаве люди подходят со словами: это же бабуля в Минске сделала»

Как плетеные корзины от пенсионерки с Комаровки разлетаются по всему миру.

Пенсионерка Нелли Антоновна плела корзины и продавала в переходе у минской Комаровки. Ее заметила дизайнер — и теперь у них крутой проект. Историю рассказывает CityDog.io.

Ольга, основательница проекта @proekt_etika, который специализируется на кастомизации и апсайклинге, однажды увидела в минской подземке плетеные корзинки от 85-летней Нелли Антоновны. По словам девушки, у женщины непростая личная история, она живет одна, плетет корзинки и продает их в переходе возле Комаровки.

На первых порах Ольга предложила продавать кошыкі от Нелли Антоновны в своем инстаграме.

«Я собираю заказы и передаю их ей, раз в неделю езжу за корзинками. Она всегда с улыбкой меня встречает и до сих пор не верит, что ее корзинки так всем нравятся, даже смущается еще немного брать за них деньги», — рассказывала дизайнер в комментарии CityDog.io.

И вот на днях это душевное сотрудничество переросло в общий проект «Кош», у которого есть своя страница в Instagram и возможность заказать корзинку в любую точку мира.

«У нашым КОШыкаўскім сусвеце ўсё трымаецца на плячах Нэлі Антонаўны, а мы, у сваю чаргу, ёй дапамагаем. На гэтай старонцы вы можаце знайсці кошыкі ў наяўнасці, запытаць аб чым-небудзь ды проста глядзець на прыгажосць, якую ствараюць цудоўныя рукі бабулі», — написано в аккаунте проекта.

Цена маленькой корзинки — 30 руб., большой — 45 руб. По наличию нужно уточнять, а отправить корзинку обещают в любую точку мира.

«Хотим масштабировать добро»

По словам Ольги, отдельную страницу для корзинок решено было сделать, чтобы у этой душевной коллаборации была самостоятельная жизнь.

«Вообще нас сейчас трое — три Оли, как три кита, только держится все по-прежнему на Нелли Антоновне, — смеется дизайнерка. — Мы просто помогаем. Первая Оля ведет всю коммуникацию с бабулей и клиентами, админит инстаграм и делает фотоконтент (она фотографка с прекрасным вкусом). Вторая Оля занимается моушеном. Ну, а я наблюдаю за всем со стороны и иногда помогаю немножко менеджерить. Ни у кого из нас нет опыта ведения подобных проектов, поэтому мы решили расслабиться и просто делать то, что получается».

Как рассказывают девушки, Нелли Антоновна продолжает плести все корзинки сама, но, возможно, появится еще кто-нибудь ей в подмастерье, так как по состоянию самочувствия у нее уже не получается работать так активно, как ей хотелось бы. Эта идея пока в процессе рассмотрения.

На вопрос, по каким странам за это время успели разлететься корзинки, Ольга отвечает, что география путешествия корзинок огромная.

— Там уже почти вся Европа и США. Иногда получается, что стоимость доставки оказывается выше стоимости самой корзинки, но это никого не останавливает. Ко мне даже в Варшаве подходят люди со словами: «О, а я знаю этот кош. Это же бабуля в Минске плетет».

Думаем в дальнейшем достать из подземных переходов еще несколько разных пожилых мастериц, чтобы масштабировать добро. Вот обсуждаем эту идею сейчас активно (улыбается). А вообще получилось очень интересно, потому что за такой короткий промежуток времени нам удалось из этих никому, казалось бы, не нужных корзинок в подземном переходе сделать мастхэв каждой белорусской модницы.

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