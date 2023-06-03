Российские пропагандисты анонсировали «жест доброй воли» в Белгородской области 3 3.06.2023, 10:38

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Все к этому идет «семимильными шагами».

В России даже сторонники войны уже ожидают перехода приграничных городов и районов под контроль ВСУ или повстанцев.

Бывший боевик, переквалифицировавшийся в пропагандисты, Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу, под руководством которого «вторая армия» уничтожает украинские города и теряет контроль над собственными территориями, передает dialog.ua.

«Не удивлюсь, если под предводительством тувинского дег***рата в скором времени начнут сдавать населенные пункты и города Белгородской области», - пишет он в своем ТГ-канале.

По версии Гузенко, когда РФ начнет терять контроль над своими территориями, спикер Кремля Дмитрий Песков скажет, что ему ничего не известно о ситуации, спикер Минобороны РФ Конашенков назовет ситуацию «жестом доброй воли», а Дмитрий Медведев отличится новым постом в телеграм-канале, Путин, по традиции, не найдет времени, чтобы обратиться к народу.

«Примерно вот такой сценарий, и он меня не удивит. Все к этому идет семимильными шагами», - жалуется захватчик.

Ранее другой Z-патриот Поздняков начал просить подписчиков скинуться ему на 1 млн рублей для охраны. Он очень опасается покушений, но сам уже не в состоянии оплачивать персональных секьюрити.

А пропагандист Соловьев открыто пошел против власти, заявив, что Минобороны РФ лжет о ситуации в Шебекино: повстанцам удается продвигаться.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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