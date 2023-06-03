Лукашенко взяли за жабры 2 Александр Класковский, «Вот Так»

3.06.2023, 10:51

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Александр Класковский

Токаев только посмеивается.

«Я по достоинству оценил его шутку» — так президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев откликнулся 29 мая на приглашение Александра Лукашенко вступать в «союз Беларуси и России». Пикировку между белорусским правителем и казахстанским лидером спровоцировала тема ядерного оружия.

Предыстория такова. 24 мая на втором Евразийском экономическом форуме в Москве Токаев обрисовал как проблему наличие «союзного государства», в котором «даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас». Лукашенко же в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» парировал: «В союз Беларуси с Россией надо вступать и все — будет ядерное оружие на всех».

Но если белорусский диктатор думает, что срезал таким образом казахстанского оппонента, то сильно ошибается. Астане сто лет не нужно влезать в неравноправный, грозящий суверенитету альянс с империей и тем более тащить на свою территорию зловещие ядерные цацки.

Лукашенко взяли за жабры и без единой валюты

Между тем Лукашенко 29 мая встретился в Минске с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. И был вынужден в очередной раз твердить, что создание единой валюты «союзного государства» — «процесс непростой и, наверное, не сегодняшнего дня». При том что «некоторые патриотично настроенные люди в России и Беларуси часто поднимают этот вопрос».

Ну положим, белорусы в массе своей желанием переходить на российский рубль (а именно так Москва видит единую валюту) не горят. Да и российским ультрапатриотам сейчас не до того. А самое главное — Кремль в этом плане тоже успокоился. Всякому овощу свое время. Если раньше Москва пыталась выкрутить Лукашенко руки именно в вопросе единой валюты, рассматривая ее как надежный способ заякорить хитрого союзника, то сейчас его взяли за жабры другим — подписанием 28 союзных программ, соучастием в агрессии против Украины, размещением в Беларуси тактического ядерного оружия РФ.

Так что хотя Лукашенко и комплексует, предчувствуя перспективу утраты финансового суверенитета, контроля над печатным станком, Набиуллиной нет нужды выкатывать Минску ультиматумы здесь и сейчас. Клиент и так никуда не денется с подводной лодки. При столь стремительном росте зависимости белорусской экономики от Москвы, как это наблюдается сейчас, когда Лукашенко сжег мосты в отношениях с Западом, переход «младшей сестры» на российский рубль — лишь дело времени.

А вот Астана и от втягивания в «союзное государство», и от проектов единой валюты в рамках евразийской интеграции успешно отбилась. Равно как и от других имперских ловушек.

Астана балансирует за счет Китая, Лукашенко же сложил все яйца в одну корзину

А ведь в свое время Лукашенко и тогдашний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев соперничали за лавры первого интегратора на постсоветском пространстве, соревновались в выдвижении инициатив. Но у казахстанского руководства хватило мудрости вовремя понять, что игры в интеграцию с империей могут завести слишком далеко.

В итоге продуманная и, скажем прямо, хитрая внешняя политика позволила Казахстану исподволь, не входя в конфликт, ослабить имперскую угрозу со стороны Кремля. Астана обрела надежного покровителя в лице ядерного Китая. Тот, конечно, тоже не такой уж белый и пушистый, имеет свои великодержавные амбиции, но, по крайней мере, ведет намного более тонкую политику, чем Москва. Астана же на сегодня мастерски выдерживает геополитический баланс. Именно поэтому казахстанский президент чувствует себя гораздо более независимо, чем Лукашенко, и может даже дерзить Владимиру Путину.

Говорят, что во многом благодаря Пекину Токаев добился быстрого вывода войск ОДКБ, которыми рулила Москва в январе 2022 года, когда в Казахстане вспыхнули волнения. Астана не захотела, чтобы под предлогом помощи в подавлении беспорядков Кремль укрепил там свои позиции.

Покровительство Китая явно помогает Токаеву вести такую вот смелую линию по отношению к бывшему имперскому центру. В том числе отмежевываться от поддержки российской агрессии против Украины.

В июне прошлого года, например, президент Казахстана заявил, что его страна не станет признавать независимость «ДНР» и «ЛНР», считая их квазигосударствами. Причем прозвучало это на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в присутствии Путина. Токаев также четко дал понять, что Казахстан не намерен помогать Москве обходить ограничительные меры Запада: «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать». Другой вопрос, насколько казахстанские фирмы держатся такой линии, но это уже отдельная тема.

Ни малейшего желания поддержать Кремль в его конфликте с Украиной и Западом Астана не проявила и в рамках ОДКБ, хотя за это топил Лукашенко. Впрочем, что тому остается делать, если сложил все яйца в одну корзину?

Токаев только посмеивается

Лукашенко же из всего казахстанского опыта извлек, пожалуй, лишь один урок: транзит власти при персоналистском режиме, учитывая облом Назарбаева, — дело крайне рискованное. Так что правитель Беларуси держится за свое кресло мертвой хваткой, при том что здоровье в последнее время явно подводит.

А поскольку дубинками народную любовь не завоюешь и даже жесточайшее, в духе средневековья, подавление протестов 2020 года не дает гарантий удержания власти, то остается уповать на поддержку Кремля, жертвуя ему куски суверенитета. В итоге вождь Беларуси доигрался до того, что Запад смотрит на него сугубо как на марионетку Путина.

Ведь Кремль наверняка не даст «младшему брату» даже косвенно распоряжаться ядерным арсеналом. Для его охраны с большой долей вероятности в Беларуси разместят что-то вроде военной базы РФ. А это значит, что контроль над союзником станет еще жестче.

Причем даже с московской ядерной дубинкой Лукашенко и его окружение не чувствуют себя уверенно. О чем говорит, в частности, нервозная реакция Минска на заявления польского отставного генерала Вальдемара Скшипчака, призвавшего Варшаву помочь белорусам в случае восстания против режима.

Да, Лукашенко тоже пытается развивать отношения с Китаем, чтобы сбалансировать зависимость от Кремля. Но от Минска Пекин гораздо дальше, чем от Астаны.

Однако дело не только в географии. Руководство Казахстана, при том что оно всегда активно играло на поле постсоветской интеграции, сумело избежать вассальной зависимости от Москвы. А вот Лукашенко увяз по самые уши. Так что его нынешние попытки выдать этот вассалитет за великое завоевание вызывают у Токаева только иронию.

Александр Класковский, «Вот Так»

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