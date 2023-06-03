Полковник ФСБ: Клан Шойгу разгромлен, министр освобождает кабинет

Полковник ФСБ: Клан Шойгу разгромлен, министр освобождает кабинет3
- 3.06.2023, 10:58
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На фоне военных неудач Кремль сильно лихорадит.
На фоне провала «спецоперации» в высшем руководстве РФ проходит масштабный передел власти. С кланом министра обороны РФ Сергея Шойгу, предварительно, уже покончено.
Такими сведениями в Twitter поделился известный российский оппозиционер, полковник ФСБ Геннадий Гудков.
«В России ходят упорные слухи о якобы готовящемся разгроме клана Шойгу. Приводятся самые разные подробности, чуть ли не о вывозе личных вещей и имущества, включая кабинет в МО (Минобороны - ред.)», - сообщил оппозиционер.
Он подозревает, что активность главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина связана именно с тем, что с его противником Шойгу покончено.
«А Кадыров впервые сильно просчитался? Ждем продолжения спектакля!», - констатировал Гудков.
Отметим, что между Пригожиным и главой Чечни Кадыровым вспыхнул очень серьезный конфликт в последние дни.
Стороны обменялись оскорблениями, угрозами и «забили стрелку» друг другу. Очевидно, что на фоне военных неудач в Украине путинский режим сильно лихорадит.