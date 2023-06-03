Дипломатический конфуз
- Константин Калачев
- 3.06.2023, 11:18
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В Бурунди обидели российского министра Лаврова.
Тяжела и неказиста жизнь российского министра.
Вот министр Лавров отправился за поддержкой в Африку.
Ни горилл не испугался, ни акул, ни больших злых крокодилов.
Гориллы и крокодилы министра и правда не обидели. Чего не скажешь об отдельных африканских коллегах.
Приезжает Лавров в Бурунди - одну из наименее развитых стран мира.
В аэропорту его встречают традиционными плясками, чин по чину, ничто не предвещает подвоха.
Тут Лавров и заявил, что Бурунди хорошо понимает причины происходящего на Украине и занимает взвешенную, сбалансированную позицию, которую высоко ценит Россия.
Но случился дипломатический конфуз.
Власти африканской страны фактически дезавуировали заявление Лаврова.
Власти Бурунди решили сохранить нейтральную позицию по отношению к СВО на Украине после визита в страну российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает The East African.
«Бурунди решила быть на стороне решения, а не на стороне проблем… Бурунди, как и любая другая страна, суверенна, и мы выбираем партнеров в интересах нашего народа», — заявил 31 мая министр иностранных дел Альберт Шингиро после закрытой встречи с Лавровым. Глава МИД Бурунди призвал Москву и Киев как можно скорее сесть за стол переговоров. «Все страны мира — наши друзья», — отметил при этом Шингиро.
Вот и поговорили…
Даже беднейшие страны стремятся держать дистанцию.
Не все покупаются на «новый российский антиколониальный дискурс».
– Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
(Ильф и Петров «12 стульев»)
Константин Калачев, t.me