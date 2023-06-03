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Дипломатический конфуз

  • Константин Калачев
  • 3.06.2023, 11:18
  • 1,036
Дипломатический конфуз

В Бурунди обидели российского министра Лаврова.

Тяжела и неказиста жизнь российского министра.

Вот министр Лавров отправился за поддержкой в Африку.

Ни горилл не испугался, ни акул, ни больших злых крокодилов.

Гориллы и крокодилы министра и правда не обидели. Чего не скажешь об отдельных африканских коллегах.

Приезжает Лавров в Бурунди - одну из наименее развитых стран мира.

В аэропорту его встречают традиционными плясками, чин по чину, ничто не предвещает подвоха.

Тут Лавров и заявил, что Бурунди хорошо понимает причины происходящего на Украине и занимает взвешенную, сбалансированную позицию, которую высоко ценит Россия.

Но случился дипломатический конфуз.

Власти африканской страны фактически дезавуировали заявление Лаврова.

Власти Бурунди решили сохранить нейтральную позицию по отношению к СВО на Украине после визита в страну российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает The East African.

«Бурунди решила быть на стороне решения, а не на стороне проблем… Бурунди, как и любая другая страна, суверенна, и мы выбираем партнеров в интересах нашего народа», — заявил 31 мая министр иностранных дел Альберт Шингиро после закрытой встречи с Лавровым. Глава МИД Бурунди призвал Москву и Киев как можно скорее сесть за стол переговоров. «Все страны мира — наши друзья», — отметил при этом Шингиро.

Вот и поговорили…

Даже беднейшие страны стремятся держать дистанцию.

Не все покупаются на «новый российский антиколониальный дискурс».

– Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!

(Ильф и Петров «12 стульев»)

Константин Калачев, t.me

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