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Звездный аргентинский футболист купил самое дорогое авто в мире

  • 3.06.2023, 11:26
  • 1,722
Звездный аргентинский футболист купил самое дорогое авто в мире
Фото: Rolls-Royce

Кабриолет стоит $28 миллионов и собирается по индивидуальному заказу.

Нападающий сборной Аргентины и турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди заказал роскошный Rolls-Royce Boat Tail. Кабриолет является самым дорогим новым авто в мире. О покупке футболист рассказал в соцсетях.

Мауро Икарди стал владельцем третьего и последнего выпущенного Rolls-Royce Boat Tail. Напомним, что первый экземпляр авто приобрели Бейонсе и Jay Z.

Аргентинский форвард является поклонником дорогих авто. В его гараже уже есть дорогие Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Lamborghini Huracan Spyder, Range Rover и Hummer H2.

Фото: Rolls-Royce

Эксклюзивный кабриолет Rolls-Royce Boat Tail стоит 28 миллионов долларов. Все три авто этой серии отличаются друг от друга отделкой и декором, однако все выполнены в морской тематике. Название Boat Tail переводится, как «корма лодки».

Фото: Rolls-Royce

У кабриолета длинный капот и фирменная решетка радиатора, а деревянная отделка крышки багажника имитирует палубу корабля. Салон отделан кожей и деревом, а на центральной панели установлены дорогие швейцарские часы. В багажнике прячутся зонтик от солнца, холодильник для шампанского, а также стулья для пикника и набор дорогой посуды.

Новый Rolls-Royce Boat Tail построен на базе седана Phantom. Он оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП, а комфорт езды обеспечивает пневмоподвеска.

Фото: Rolls-Royce
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