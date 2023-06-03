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Офицер СБУ: Белорусский КГБ жертвует своими агентами в Украине по заказу России

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  • 3.06.2023, 11:46
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Офицер СБУ: Белорусский КГБ жертвует своими агентами в Украине по заказу России

Среди завербованных для работы в Украине агентов много «шпионского фаст-фуда».

Как и где лукашенковский КГБ вербует агентов в Украине, как КГБ и ФСБ сотрудничают в шпионаже на украинской территории, об этом в эфире «Белсата» рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт из Украинского института будущего Иван Ступак.

2 июня стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила вражеского агента. Это гражданин Беларуси, который длительное время жил в Ровенской области. В начале полномасштабной войны его завербовал лукашенковский КГБ для агентурной деятельности против Украины. Информатор собирал сведения о защите северных границ Украины и маршрутах движения военной техники. По данным СБУ, мужчина попал в поле зрения КГБ как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск Советской Армии и участник боевых действий во время советско–афганской войны. В лукашенковском КГБ этот инцидент комментировать не стали.

Как рассказал «Белсату» бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, то, что СБУ рассказала о задержании шпиона – это исключительный момент, так как не обо всех таких случаях нужно сообщать. Обнаружив агента, спецслужбы могут длительное время играть в «кошки-мышки», когда одна спецслужба играет против другой. Медийная составляющая в этой игре появляется, когда не исключена перевербовка шпиона, который передавал дезинформацию КГБ, а оттуда информация шла в ФСБ.

«Есть разные мотивы и варианты, как переиграть противника в такой игре. В данном случае шпиона решили задержать, так как в его действиях есть криминальная составляющая, поэтому его поместили в СИЗО СБУ», – пояснил собеседник.

Даже один шпион может нанести сильный урон. Задержанный украинской спецслужбой гражданин Беларуси по данным экс-сотрудника СБУ, был тихим человеком, который жил в конкретном регионе, мог там свободно передвигаться, наблюдать, что происходит, делать фото и видео объектов, маршрутов, конвоев, которые перемещались по области, доставляя военную технику, системы вооружений и боеприпасы. Он разыскивал конкретные модели вооружений, отслеживал, какие оборонительные сооружения есть у границы Украины, фиксировал доты, окопы, минные поля, ограждения из колючей проволоки. Эти данные позволяли понять, как и на сколько сильно укреплена граница Украины, чтобы оценить шансы для возможного вторжения с территории Республики Беларусь.

Учитывая недавнее вознаграждение сотрудников лукашенковского КГБ российскими наградами, между двумя спецслужбами существует сотрудничество по типу синергии, в том числе и на территории Украины. И, очевидно, что спецслужбы Лукашенко готовы пожертвовать своими агентами для спецслужб путинских.

«Если они не могут сами прямо работать, то подсоединяют своих «младших» партнеров в довольно примитивном виде. «Ребята, а у вас есть там возможности посмотреть на границе, как там украинцы укрепились? Да, у нас там есть человек». И вот тогда белорусское КГБ решает те задачи, которые ставит, как они говорят, «старший брат», – объяснил Иван Ступак.

Как КГБ вербует агентов в Украине

Отвечая на вопрос, как человек себя может защитить от вербовки КГБ, украинский эксперт рассказал, что прежде всего КГБ и ФСБ ищут тех, кто имеет более-менее хорошее отношение к режиму Лукашенко или Путина. Об этом могут свидетельствовать сообщения в социальных сетях, когда человек выражает ностальгию по Советскому Союзу, реагирует на призывы типа «ставь лайк, если любишь Путина». Они это видят и делают вывод, что это «их товарищ». И начинают аккуратно общаться с таким человеком через соцсети и мессенджеры. Говорят что-то вроде «О, мы видим, тебе нравится? Да, мне нравится», всячески зондируют ситуацию.

Есть еще вариант с компроматом. Например, человек имеет должность, обладает интересными для КГБ сведениями, но склонен к наркомании или любит ходить в места разврата. Его сфотографировали и потом начинают шантажировать. Довольно часто спецслужбы выясняют, есть ли у человека проблемы с деньгами, и если он понимает, что 9 тысяч долларов решат 99% его проблем, то человек готов сотрудничать. Появляется волшебник с нужной суммой, а взамен просит «маленькую услугу» – сходи туда, посмотри что-то там и все. И человека постепенно втягивают в шпионскую деятельность.

Иван Ступак говорит, что среди завербованных КГБ и ФСБ много так называемого шпионского фаст-фуда. Во время войны нет времени на долгие сентименты и знакомства, их начинают использовать почти сразу же, они даже не имеют соответствующей подготовки. Таких людей находят в антиукраинских пабликах и вербуют через директ, написав прямо – мы те люди, которые вас освобождают, можете помочь?

«Некоторые соглашаются за небольшие деньги, а некоторые и за так, им интересно помочь. Это такой фаст-фуд. Их быстро вербуют, но их быстро и раскрывают», – констатирует эксперт.

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