Как белорусам перевозить деньги через границу? 3 3.06.2023, 12:09

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В Минской региональной таможне указали на некоторые нюансы.

В Минской региональной таможне разъяснили порядок перевозки наличных денег, ценных бумаг и чеков через границу.

Декларировать на таможне нужно наличные деньги и дорожные чеки, если общая сумма при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе превышает 10 тысяч долларов. Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков, подлежат таможенному декларированию независимо от их суммы.

К денежным инструментам относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, подтверждающие обязательство эмитента (должника) по уплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому производится такая выплата.

Декларировать нужно всю сумму наличных денег, дорожных чеков и денежных инструментов, перевозимых. Человек должен заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Если общая сумма таких наличных превышает сумму в 100 тысяч долларов, дополнительно нужно предоставить документы, подтверждающие их происхождение.

Выбирать необходимо красный коридор.

Декларантами могут выступать белорусы и другие граждане страны ЕАЭС, достигшие 16-летнего возраста, или иностранцы, имеющие на момент пересечения таможенной границы ЕАЭС право владения, пользования и (или) распоряжения в отношении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

За незаконное перемещение денег и чеков через границу, а также недекларирование наличных, подлежащих таможенному декларированию, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, в случае недекларирования может грозить штраф в размере от 5 до 30 базовых величин с конфискацией незадекларированных наличных или без конфискации (ч. 2 ст. 15.5 КоАП). За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных в крупном размере — уголовная ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок (ч. 2 ст. 228 УК).

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