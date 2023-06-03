Невзоров: Игрушка Кремля срывается с поводка 2 3.06.2023, 12:19

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Александр Невзоров

Феномен Пригожина сыграл «злую шутку» с руководством РФ.

Администрация президента РФ преподносит Пригожина как худшую альтернативу Путину, заявил каналу «Можем объяснить» журналист Александр Невзоров, комментируя сообщения о все новых публичных скандалах между Пригожиным и другими путинским подчиненными.

«Это игрушка. Которая выдвинута и которой позволяют звучать столь мерзким, а, следовательно, столь понятным для народа образом, — только для того, чтобы убедить публику, что есть что-то гораздо страшнее чем Путин, — указывает Невзоров. — Пригожин преуспел в этом, он выглядит действительно гораздо страшнее, чем Путин. Возможная власть, царство Пригожина будет с общей точки зрения кошмаром еще большим, чем путинское правление. Пригожин такой же фанатик смерти, беззакония, войны, подлости, фашизма, кровищи».

При этом в Кремле недооценивают самостоятельности Пригожина, уверен Невзоров: «Кириенко интеллектом не блещет, они не умеют играть в эти игры. Не понимают, что даже если Пригожин — это некая кремлевская забава, игрушка — она в любую минуту может выйти из-под контроля. Очень многие персонажи, которые захватывали власть, начинали именно как игрушка власти, которая хотела перенести на них некие печальные, мрачные полюса общественного мнения».

Невзоров не исключает, что хамство Пригожина в отношении высших чинов Минобороны, министров и вообще всей элиты — это договорное хамство. Но неумные и не очень профессиональные чиновники не умеют вести информационные войны.

«И в какую-то минуту налитый кровью, значимостью, блеском и народным пониманием — ибо он говорит с народом на одном языке — Пригожин просто обрывает поводок и уходит в смертельное для Кремля отдельное плавание».

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