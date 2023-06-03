Невестка Лукашенко намекнула на тяжелую болезнь диктатора 1 3.06.2023, 12:30

8,878

Узурпатора «обижают» из-за его немощного состояния.

Анна Лукашенко, невестка диктатора, выступающая под псевдонимом Анна Селук, судя по всему посвятила ему очередную песню.

Об этом предположил аналитик Сергей Чалый в выпуске новостей Белорусского расследовательского центра.

Песню исполняет Александра Мелех — та же ж певица, что исполняла «Ах, Александр» от Селук.

«Беглое сравнение текстов обеих песен методом статистического анализа позволяет установить 75% совпадение эпитетов, которыми описываются персонажи этих песен», — говорит Чалый.

«Песня явно приурочена к нездоровью Лукашенко. Член его семьи как бы говорит «злопыхателям»: не обижайте его. Песня, как я говорил, программная», — отмечает Чалый.

О том, что 27 мая Лукашенко срочно доставили в ЦКБ Москвы, сообщал сайт Charter97.org. Позже врачи подтвердили госпитализацию и критическое состояние диктатора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».