Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающую станцию под Смоленском

Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающую станцию под Смоленском1
- 3.06.2023, 12:36
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На месте взрыва образовалась большая воронка.
Беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области РФ.
По данным «Базы» взрыв произошел около 15 часов дня 2 июня на территории станции вблизи деревни Пересна.
Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, в 800 метрах от вертолетной площадки они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа (более полутора метров в ширину) и воронку глубиной 1 метр и диаметром 3 метра.
Позже выяснилось, что дрон был начинен взрывчаткой, мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Беспилотник был оборудован карбюраторным двигателем и GPS-навигатором.