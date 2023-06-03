Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающую станцию под Смоленском 1 3.06.2023, 12:36

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На месте взрыва образовалась большая воронка.

Беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области РФ.

По данным «Базы» взрыв произошел около 15 часов дня 2 июня на территории станции вблизи деревни Пересна.

Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, в 800 метрах от вертолетной площадки они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа (более полутора метров в ширину) и воронку глубиной 1 метр и диаметром 3 метра.

Позже выяснилось, что дрон был начинен взрывчаткой, мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Беспилотник был оборудован карбюраторным двигателем и GPS-навигатором.

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