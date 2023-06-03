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В минском метро на полчаса остановили поезда

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  • 3.06.2023, 12:38
  • 3,068
В минском метро на полчаса остановили поезда

Что произошло?

На Московской линии минского метро остановились поезда. Как сообщает подземка в своем Telegram-канале, это случилось из-за «неисправности подвижного состава». В минувшую субботу, 27 мая, движение на синей линии останавливалось из-за инцидента с пассажиром.

Движения на первой линии минского метро не было полчаса. Поезда остановились в 10:30 из-за поломки одного подвижного состава. Сообщалось, что для возобновления движения «принимаются необходимые меры». В 11 часов проблему решили.

«Метрополитен работает в штатном режиме. Минский метрополитен извиняется перед пассажирами за неудобства», – говорится в сообщении в Telegram-канале подземки.

В минувшую субботу, 27 мая, также останавливалось движение на Московской линии. Тогда причиной стал «инцидент с пассажиром» на станции Площадь Ленина. Что там произошло – случайное падение на рельсы или попытка самоубийства, – не уточнялось.

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