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Российская пропаганда заявила о создании «гиперболоида инженера Гарина» в Беларуси

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  • 3.06.2023, 13:09
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Российская пропаганда заявила о создании «гиперболоида инженера Гарина» в Беларуси

Оружие якобы «стреляет лазером на несколько десятков километров».

Беларусь и Россия создают «новую боевую лазерную установку», которая «сможет уничтожать дроны на большом расстоянии». Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на белорусское предприятие «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО».

Как раз это предприятие совместно с другими двумя российскими научно-техническими институтами будет в течение двух лет разрабатывать лазерную систему мощностью 100 кВт и дальностью стрельбы «в несколько десятков километров» для уничтожения беспилотников.

По словам представителя белорусской компании, прототип новой системы покажут уже в этом году, а сам лазер будет «очень мощным».

«Имеем совместный проект с двумя российскими компаниями по разработке очень мощной и совершенной лазерной системы для борьбы с беспилотниками. «Гиперболоид инженера Гарина» читали (фантастический роман Алексея Толстого. — ред.)? Вот новая установка также будет поражать лазерным лучом беспилотники на расстоянии десятков километров», — уверяет представитель «ЛЭМТ».

Сама компания, по сообщениям ТАСС, уже показывала свой другой прототип лазерного устройства на военной выставке MILEX-2023, которая проходила в Минске еще в мае. Тогда «ЛЭМТ» продемонстрировал куда меньший по мощности боевой лазерный модуль с дальностью стрельбы до 1,5 км, который может переноситься в контейнерах и устанавливаться на транспорт. Эта система якобы прошла успешные испытания и понравилась одному из заказчиков с Ближнего Востока.

На сайте «ЛЭМТ» сказано, что компания занимается исследованием и производством оптико-электронных приборов «двойного назначения» (то есть для гражданских и военных нужд). В ассортименте предприятия фигурируют несколько категорий товаров: оптические прицелы, компоненты беспилотников и систем ПВО, приборы для охраны государственной границы, лазерные дальномеры, медицинское оборудование и т.д.

Совсем недавно «ЛЭМТ» и другие белорусские предприятия попали в украинский санкционный список сроком на 10 лет за участие в российской военной агрессии против Украины.

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