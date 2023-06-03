Индонезия предложила свой «мирный план» для РФ и Украины 3.06.2023, 13:16

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Украинский МИД отреагировал.

Индонезия предложила свой так называемый «мирный план» для Украины. Однако в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

Что предлагает Индонезия

Министр иностранных дел Индонезии Прабово Субианто на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре представил «мирный план» для Украины. Он отметил, что «события в Украине» негативно влияют на людей по всему миру, поскольку выросли цены на продукты, энергетику.

Глава МИД призвал к немедленному прекращению огня и созданию демилитаризованной зоны.

«Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня», - заявил он.

Субианто предлагает провести на спорных территориях референдум, чтобы «определить волю жителей».

Реакция Украины

Спикер МИД Олег Николенко поблагодарил Индонезию за внимание к урегулированию войны в Украине. Однако он подчеркнул, что между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы, а оккупация части Украины является фактом, зафиксированным в официальных документах ООН.

«На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может», - отметил дипломат.

По словам Николенко, прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают, потому что Россия воспользуется этим для накопления новых сил.

Николенко пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила Украина.

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