Политолог: Диагностированный у Лукашенко синдром является тяжелым осложнением и угрожает его жизни 15 3.06.2023, 13:49

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Кровь диктатора перестала сворачиваться.

Сегодня белорусский политик Валерий Цепкало сообщил название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, чем заканчивают пациенты с таким синдромом:

— Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) – состояние, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови.

К группе риска относятся:

пациенты с сепсисом (тяжелое состояние, при котором происходит распространение инфекции током крови по всему организму)

лица, имеющие тяжелые травмы, ожоги

лица, имеющие злокачественные опухоли (например, аденокарцинома простаты)

лица, подвергшиеся укусам ядовитых змей.

ДВС-синдром является тяжелым осложнением и угрожает жизни пациента. Требуется проведение неотложных лечебных мероприятий, направленных на лечение основного заболевания (на фоне которого возник ДВС-синдром), предупреждение образования новых тромбов, остановку кровотечения, восстановление дефицита факторов свертывания и компонентов крови, поддержание нарушенных функций организма.

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