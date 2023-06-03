Разведчики СБУ уничтожили российские «БУК-М1» и три «ТОР-2М» 3.06.2023, 14:00

2,492

Видеофакт.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили вражеские зенитно-ракетный комплекс «БУК-М1» и три «ТОР-2М».

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что один «ТОР» пытался сбить наш дрон-камикадзе, но пилот сохранил дрон – в ручном режиме отвел от ракеты, а затем «захватил» цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел убежать.

Кроме того, как проинформировали в спецслужбе, бойцы подразделения «отминусовали» еще и три САУ «Нона», 3 БМП, 2 танка, станцию РЭБ и фортификационные сооружения противника.

«А в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения. Среди них: 7 танков, 6 «Градов» и 6 САУ, 11 пушек, 21 бронемашину и другую технику», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».