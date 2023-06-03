В Минске решили реанимировать «легендарный» долгострой 3 3.06.2023, 14:09

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Фото: Homoatrox

Для этого придумали «оригинальную» идею.

Белорусские власти освободили ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от уплаты пени за несоблюдение сроков строительства «Газпром Центра» на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Теперь здесь планируют строить бизнес-апартаменты.

На указ Лукашенко № 152 от 1 июня 2023 года обратил внимание журналисты zerkalo.io. Также документ, вступивший в силу со дня подписания, предусматривает освобождение от арендной платы за предоставленный для строительства земельный участок с 2022 до конца 2028 года. Указ разрешает строительство в «Газпром Центре» бизнес-апартаментов, то есть многофункциональных помещений, в которых собственники и арендаторы смогут регистрировать себя и свои семьи.

Долгострой «Газпром Центра» появился на месте снесенного автовокзала «Московский» в 2015 году. Изначально ожидалось, что здесь разместится самая высокая постройка Минска — 189-метровый небоскреб. Он должен был стать центром композиции из еще восьми других корпусов, в которой разместились бы офисные помещения, гостиница, ресторан, медцентр и спортивные сооружения. Строительство стоимостью в почти миллиард долларов должно было завершиться в 2018 году.

В декабре 2016 года строительство «Газпром Центра» заморозили. В 2018 году у проекта появился новый генподрядчик — итальянская компания Codest International. Активные работы на объекте велись в 2020 году, но затем стройка снова была остановлена.

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