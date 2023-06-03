«Остались пузатые гаишники»: в ГУР оценили потенциал армии РФ

«Остались пузатые гаишники»: в ГУР оценили потенциал армии РФ3
- 3.06.2023, 14:15
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Отбивать наступление добровольцев в Белгородской области некому.
Одним из сценариев развития событий в России может быть заговор против Путина или внутреннее военное противостояние.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
«В результате успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой Московщины», - сказал представитель ГУР.
По его словам, этому сценарию также способствуют успешные действия вооруженных российских добровольцев в Белгородской области, которые борются за свержение путинского режима.
«Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые гаишники», — сказал Юсов.
Он подтвердил сообщения Легиона «Свобода России» о том, что россияне в бессилии справиться с повстанцами сами бьют из артиллерии по своим городам и селам.
«Поэтому так неудачно. Поэтому приходятся артиллерией и «Градами», бомбят и уничтожают гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир», — подытожил представитель ГУР.