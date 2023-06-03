Быт и нравы: что происходит в царском селе Путина Катя Аренина, «Проект»

3.06.2023, 14:38

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Именно это место недавно атаковали дроны.

Владимир Путин, как русские императоры прошлого, выстроил для себя и родни новое «царское село» — конгломерат земельных владений в Подмосковье вокруг своей официальной резиденции в Ново-Огарево. Это очень важное место — именно оно в минувший вторник могло быть целью украинских дронов. Но, главное, история этого «села» наглядно иллюстрирует нравы правящей фамилии — Путины используют подставных лиц и зарубежные офшоры, отнимают жилье у провинившихся и уклоняются от уплаты налогов.

24 февраля 2013 года, ровно за девять лет до того, как Владимир Путин отдал приказ о нападении на Украину, его младшая дочь Катерина Тихонова проснулась рядом с женихом в роскошном люксе петербургского отеля W на Вознесенском проспекте. Позавтракав в номере с видом на Исаакиевский собор, невеста перешла в соседнее помещение, где ею занялись стилист и парикмахер, а затем переоделась в наряд от известного модельера Татьяны Парфеновой. Закончив с приготовлениями, Тихонова и Кирилл Шамалов, сын близкого друга Путина Николая Шамалова, отправились на фотосессию, а затем в церковь. Там их уже ждали избранные гости и священник, который обвенчал молодых.

Все эти детали приводятся в сценарии тайной свадьбы — церемониймейстер прислал его Шамалову на почту, которая позже будет взломана и станет доступна журналистам наряду с другими документами о жизни высокой пары. Именно благодаря этой утечке «Проект» выяснил важную деталь, которая заставила нас задуматься о секретах этой пары, — Катерина и Кирилл почему-то не регистрировали свой брак. Вот как мы это узнали.

Как СМИ получили переписку Шамалова

В 2019 году данные личной почты Кирилла Шамалова оказались в одной из крупнейших утечек паролей, где их, по видимому, нашел анонимный источник, который годом позже передал архив переписок журналистам «Важных историй» и «Медузы». В расследовании на основе этой переписки «Важные истории» рассказали, как Шамалов купил акции крупнейшей российской нефтехимической компании «Сибур» по удивительно низкой цене в 100 долларов и как использовал семейное положение для продвижения своих интересов и помощи партнерам по бизнесу. Позднее журналисты от того же источника получили и архивы переписок сотрудников компании Шамалова «Ладога Менеджмент», которые мы также изучили при подготовке этого расследования.

В программе торжества подробно описывается весь церемониал. После церкви брачующиеся на запряженной тройке прибывают к гостям на горнолыжный курорт «Игора», принадлежащий бывшей любовнице Путина Светлане Кривоногих. Там их встречают с караваем, устраивают ледовое шоу и свадебный банкет — в общем, все, как положено на таких торжествах. Кроме одного — посещение ЗАГСа или выездная церемония регистрации в программе ни разу не упоминаются. И это не единственное доказательство того, что высокая пара не оформила свои отношения — в почте Шамалова «Проект» обнаружил много ранее не публиковавшихся документов, в которых это прямо утверждается.

Во-первых, отсканированный паспорт Шамалова — там нет штампа о браке. Во-вторых, президентский зять заполнял анкеты для зарубежных банков и госорганов и неизменно указывал — он холост. Но главный из этих документов относится к свадебному подарку — роскошным домам на Рублевке. Проходя бюрократические процедуры с недвижимостью, Кирилл написал и нотариально заверил заявление «в компетентные органы», из которого следует, что он не состоял в браке в 2013-2015 гг., то есть как раз в годы проживания с Катериной. Таким образом, обвенчавший Тихонову и Шамалова батюшка допустил серьезное нарушение — провел ритуал паре, не зарегистрировавшей отношения в ЗАГСе, что церковь делать фактически запрещает.

Внебрачные отношения типичны для всей семьи президента России. Сам он после развода с женой Людмилой не афиширует отношения с Алиной Кабаевой, а его старшая дочь и сестра Катерины Мария Воронцова, насколько известно, не регистрировала отношения со своим возлюбленным Йорритом Фаассеном.

Все это можно было бы считать личным желанием Путиных и «грехом» лишь с точки зрения РПЦ, если бы не важное обстоятельство. «Безбрачие», то есть отсутствие документальных связей со спутниками жизни, в том числе позволяет правящему семейству скрывать очень важное место в Подмосковье. Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.

Прачечная Путина

Владимир Путин тайно окружил себя дочерьми — иностранные компании скупили у его резиденции земли, которые передали семьям Марии и Катерины. На обустройство домов выделили столько, что хватало даже на картину Ивана Шишкина.

— Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. Всегда восхищаюсь результатами их труда… Когда я эти рубашки надеваю, смотрю — как будто они только что из магазина, — радовался президент во время очередной «Прямой линии».

Упомянутая подмосковная усадьба в Ново-Огарево стала резиденцией Путина, как только он пришел к власти, и должна остаться таковой вплоть до его смерти — глава государства выбрал ее в качестве своего пожизненного места проживания. Поэтому в этом месте обустроили буквально все — бассейн, баню, всевозможные ванны и спортзал, а в 2015 году к резиденции даже подвели секретную железнодорожную ветку. Со временем Путин, по всей видимости, захотел, чтобы именно в Огарево его окружили близкие. Поэтому, выходя замуж, дочери президента стали получать в качестве приданого недвижимость подле резиденции, а заодно и возможность пользоваться той самой прачечной, о которой говорил Путин и о которой мы еще расскажем ниже.

Приданое начали тайно готовить загодя — еще в середине 2006 года примыкающие к резиденции земли одновременно купили иностранные компании, которые фактически поделили собственность между двумя девушками. С восточной стороны на карте ниже видны участки с двумя домами в поселке «Усово-Плюс» — их приобрела кипрская Ermira. Как уже писал «Проект», эта фирма — личный «кошелек» президента. После замужества там поселится старшая Мария, причем для конспирации земли стоимостью около 350 млн руб. оставят в собственности офшоров.

Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла младшая дочь — Катерина. И вновь была соблюдена секретность. В феврале 2013 года, за две недели до описанной выше тайной свадьбы, оба дома перешли в собственность Шамалова. Катерина к ним никакого формального отношения не имела.

На карте выше хорошо видно, что оформленные на Кирилла дома находятся на небольшом расстоянии друг от друга, и СМИ до сих пор не понимали, в каком из них поселилась молодая семья (имена обитателей второго дома до сих пор были вообще неизвестны, о них «Проект» расскажет в следующей главе). Мы отметили дом Шамалова и Тихоновой под №12 — во взломанной переписке пара постоянно обсуждает его обустройство. Причем говорить об участке как своем они начали минимум с 2012 года, когда он еще находился в собственности панамского офшора, но, видимо, на самом деле давно принадлежал президентской семье. Кроме прочего помощник Шамалова тогда задавал его невесте вопрос о той самой президентской прачечной:

«Нужно договориться, как отвозить вещи в химчистку к родителям. Если это я буду делать, то мне тогда нужны контакты какие-то, или как-то иначе?»

Впрочем, если в личной химчистке пара себе отказала, то во всем остальном Катерина и Кирилл запланировали огромные траты. Они решили перестроить 4-этажный дом площадью более 1800 кв метров и участок в 60 соток — в прежнем виде он не показался молодым достаточно привлекательным. В переписке Шамалова есть смета на почти 9 млн евро. Одна заказанная ими в столовую (или „распивочную“ — такое слово молодые в шутку используют в переписке) позолоченная люстра ручной работы стоит как небольшая квартира в Подмосковье — 72 тыс. евро.

Управляющий недвижимостью пары должен был решать их личные задачи, например, договариваться с репетиторами — Тихонова и Шамалов увлекались музыкой и вместе ходили на занятия по вокалу, а Тихонова занималась еще и игрой на арфе.

Список помещений коттеджа, который Катерина отправляла Кириллу — отдельный акробатический зал, видимо, нужен был для ее занятий танцами, а в художественной мастерской собирались поставить гончарный круг и ткацкий станок.

Но на этом пара не остановилась. Шамалов решил продемонстрировать особый размах и купить из частной коллекции картину Ивана Шишкина «Лесная поляна», написанную в 1895 году (кстати, Шишкин — любимый живописец императора Александра III — а это очень уважаемый Путиным государь). В переписке «Проект» нашел проведенную специально для семьи президентской дочери экспертизу — из нее следует, что полотно «имеет несомненное музейное значение». За какую сумму и купили ли вообще его в итоге Кирилл и Катерина — неизвестно, но обычно на аукционах произведения Шишкина уходят за сотни тысяч и миллионы долларов.

Экспертное заключение: «Как типичное произведение выдающегося русского художника XIX века картина имеет несомненное музейное значение, представляет интерес для частных коллекций живописи».

Впрочем, переписка Шамалова — это не только пример расточительства, но и жадности. В прежние времена дворяне не спешили оплачивать портным счета за свои дорогие костюмы. Кирилл и Катерина действовали по их примеру — не баловали подрядчиков своевременной оплатой. В феврале 2015 года управляющая стройкой Мария Школьникова прислала Шамалову письмо, из которого следует, что президентский зять много месяцев задерживал выплату 900 тыс. евро.

«Очень нужны мне деньги. И, не только мне, но и большому количеству субподрядчиков, которые выполняли работы в Усово. У меня ресурсы иссякли, то есть совсем. Ты написал мне, что „деньги будут на этой неделе“ в середине ноября, — напоминала она. — Я, как могла, выплачивала субподрядчикам, и сколько могла. Теперь, деньги кончились. Совсем. Да, и сумма, как ты видишь, немалая».

Если перестройка одного дома давалась паре нелегко, то как они управлялись со вторым — который расположен в 150 метрах от первого и отмечен на карте знаком вопрос? Ответ очень прост — в нем жил совсем другой обитатель «царского села».

Тещин номинал

Путин поселил возле себя и бывшую жену с новым супругом. Дом тоже спрятали — его записали на Шамалова.

Второй дом до сих пор оставался загадкой для многих, даже для окружения Шамалова. В ноябре 2012 года его помощник прямо поинтересовался — из каких средств Кирилл платит работникам за его ремонт. «За второй дом — из других источников», — туманно отвечает президентский зять. Чтобы понять, о каком источнике идет речь, достаточно знать — в то время в семье Путина личную жизнь обустраивала не только Катерина.

Всего через три месяца после свадьбы младшей дочери, уже в июне 2013 года, Владимир и Людмила Путины объявили о разводе. Вскоре президент с ухмылкой говорил, что не может жениться, потому что ему «сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну замуж выдать надо». Даже в этом вопросе глава российского государства врал — к этому моменту его экс-супруга уже давно нашла себе нового спутника жизни Артура Очеретного. Путина это ничуть не смущало, напротив, при помощи друзей он сделал все, чтобы бывшая жена и ее возлюбленный всегда были рядом с дочерью — и в России, и, как это принято в этой ненавидящей Запад семье, в Европе.

Высокие отношения

Формально развод Владимира и Людмилы Путиных состоялся только в 2013 году — но к этому моменту оба супруга давно нашли себе другие увлечения. Самое позднее в 2011 году, а, скорее всего, несколькими годами ранее, Путин начал отношения с гимнасткой Алиной Кабаевой. А не позднее 2010 года Людмила Путина стала встречаться с Артуром Очеретным.

«Я как-то видела маму с дочкой на рынке. Да, они перемещаются по городу совершенно открыто», — так о встрече с Тихоновой и Людмилой Путиной-Очеретной в 2017 году рассказывала жительница французского города Биарриц на берегу Атлантического океана. Первыми в стране НАТО обустроились Кирилл с Катериной. В октябре 2012 года, готовясь к браку, Шамалов купил в Биаррице 4-этажную виллу с семью спальнями — за 4,5 млн евро у друга Путина Геннадия Тимченко.

Конечно, и здесь они решили сделать ремонт — попросили дизайнера «добавить краски» в оставшиеся после четы Тимченко белые стены. Потратив не менее 120 тыс. евро, они получили стильный особняк:

Сам Владимир Путин любит украсить золотом все, что только можно, а вот его дочь предпочитает европейский антиквариат.

Только на этом фото — мебели почти на 10 тыс. евро. Барная стойка 1930-х годов из палисандра за 5,7 тыс. евро, два барных табурета 1940-х за 800 евро и картина французской художницы за почти 3 тыс. евро.

На вилле целых семь спален, в каждой есть отдельная ванная комната.

В просторную гостиную с выходом на террасу декоратор выбирала для пары работы французского фотографа Фабьена Кайера — цена на одну его фотографию доходит до тысячи евро. Таких фотографий на виллу собирались купить семнадцать.

В декабре 2013 года, через полгода после развода, мама Катерины воссоединяется с дочерью, причем всюду. В этом месяце ее новый возлюбленный Очеретный сначала приобретает 450-метровую виллу в соседнем с Биаррицем городке Англет на авеню дю Валлон — оттуда до виллы Шамалова и Тихоновой всего 9 минут езды. Причем деньги, 5,3 млн евро, на ее покупку, Очеретный мог получить от Путина.

Как Путин поддержал своего «сменщика»

В 2013 году, когда Путины развелись, Очеретный купил несколько помещений у связанных с Ermira и Ротенбергами юрлиц и вскоре продал их фирмам, тоже связанным с Ротенбергами. Сделки вряд ли имели коммерческий смысл — выглядело все так, будто Путину под прикрытием операций с недвижимостью нужно было выплатить семье бывшей жены крупную сумму. Вскоре после этих сделок Очеретный и купил виллу во Франции, а годом позже — квартиру в швейцарском Давосе. Подробнее об этом читайте в другом расследовании «Проекта».

С жильем Людмиле помог не только ее бывший муж, но и зять — и снова через Очеретного. В том же декабре 2013 года Шамалов отправляет возлюбленному Людмилы письмо, к которому прилагает доверенность, дающую практически полное право распоряжаться тем самым «вторым домом» возле Ново-Огарево — 4-этажным коттеджем площадью 1300 кв. метров. Таким образом, более точная карта «царского села» выглядит так:

Впрочем, про эту карту важно понимать — никому из отмеченных на ней людей ничто не принадлежит. Реальный собственник всех этих угодий только один — Путин, и это доказывается грустной историей развода Кирилла и Катерины, о которой журналисты ранее не рассказывали.

Отъем имущества

После развода с Тихоновой Шамалову пришлось отдать три участка в «царском селе». И вновь без заграницы не обошлось.

Еще в 2011 году Шамалов собирался жениться не на дочери Путина, а на другой женщине — основательнице бренда сумок Виктории Тоневицкой. Но год спустя он передумал, и тогда домой к девушке приехали неизвестные со списком полученных от Кирилла подарков и заставили их вернуть. Судьба решила наказать мужчину за жадность — при расставании с Тихоновой ему тоже пришлось отдать почти все полученное приданое. А оно было еще больше, чем до сих пор считалось.

На закате своего недолгого брака Катерина с Кириллом решили следовать примеру правителей, которые постоянно переезжали из резиденции в резиденцию. В 2015 году они приобрели и записали на Шамалова 12 га земли в пятнадцати минутах езды от основного дома у резиденции Путина. Новое место — тоже очень престижное. Оно расположено прямо на берегу Москвы-реки аккурат между резиденцией Дмитрия Медведева «Горки-9» и участком друга Путина Геннадия Тимченко. Таким образом, полная карта «царского села» выглядит так:

Судя по переписке, Шамалов и Тихонова планировали строить себе здесь виллу площадью 4,5 тыс. кв. метров. Естественно, Кирилл вновь был не против сэкономить — переписывался с юристом Тимченко, ожидая, что тот построит ему забор и поможет подключить электричество. Впрочем, когда дела в семье пошли плохо, Тимченко выпала совсем другая роль.

Все началось не позже весны 2016 года — с этого момента Шамалов уже почти не общается с Тихоновой, зато активно переписывается со светской львицей Жанной Волковой и даже оплачивает ее счета. Судя по всему, в том же году он лишился статуса президентского зятя — уже через полгода потерял почти все акции крупнейшей российской нефтегазовой компании «Сибур», в которой после свадьбы получил 20,8% (а до свадьбы купил еще 0,5 %). Эта доля, по самым скромным прикидкам, могла стоить около $2 млрд, но большая ее часть после разрыва с Тихоновой вернулась к друзьям президента.

Как Шамалов получил и лишился акций «Сибура»

Шамалов стал вице-президентом «Сибура» до начала отношений с Катериной — в 2008 году. Тогда сыну друга Путина было всего 26 лет, и тем не менее его немедленно включили в так называемые мотивационные программы для топ-менеджмента. Благодаря этому он сначала получил 0,5 % акций «Сибура» за $100 тыс. при рыночной цене в $ 27–50 млн. Позже он получил еще 3,8 % — на этот раз, заплатив совсем символическую сумму $100 «живых» денег при рыночной цене в $209–380 млн, выяснили «Важные истории» из его переписки. После публикации «Важных историй» в «Сибуре» настаивали, что доля досталась Шамалову не просто так: участники программы отказывались от положенных им бонусов и брали на себя часть долга компании. «Сибур» даже нанял аудиторов из компании Kroll, которые пришли к выводу — условия Шамалова не отличались от условий других участников этого раунда программы. В этом раунде программы приняли участие всего шесть человек.

В августе 2014 года Шамалов получил еще 17% акций «Сибура» — у друга Путина Геннадия Тимченко. Условия и на этот раз были хорошими — президентский зять взял на покупку кредит почти на 80 млрд руб. в «Газпромбанке», в совет которого входил его родной брат Юрий. В результате он с 21,3 % стал одним из трех крупнейших акционеров наряду с Тимченко и Леонидом Михельсоном. Но в этом статусе он пробыл лишь до расставания с Катериной: в апреле 2017 года Шамалову пришлось продать Михельсону 17%. Источник «Проекта», знакомый с ситуацией в «Сибуре», утверждает, что Кирилл из-за своего «яркого» образа жизни просто не справился с обслуживанием кредита в «Газпромбанке». Помогать и тем более церемониться с уже бывшим зятем президента не стали: на продаже акций он не заработал, а только смог закрыть кредит. Более того, Шамалову даже не выплатили последние причитавшиеся ему дивиденды.

Президентским друзьям вернулись не только акции Шамалова. В 2019 году начинается операция по изъятию всех без исключения земель, записанных на него в «царском селе», — ее поручают Тимченко и еще одному давнему знакомому Путина Аркадию Ротенбергу. Связанные с последним юристы зарегистрировали отдельное АО «Коралл», и в октябре Шамалов передал этой фирме оба дома рядом с Ново-Огарево и землю в Знаменском.

Этот отъем, как и многие другие операции в интересах Путина, проходил при помощи денег, накопленных в западных банках. 2 октября 2019 года «Коралл» получил на свой счет 2,37 млрд руб. из Швейцарии — напрямую со счета Тимченко в этой стране, следует из изученной «Проектом» финансовой документации. Почти все эти деньги — 2,35 млрд — компания сразу же перевела на личный счет Шамалова по договору купли-продажи недвижимости.

Естественно, это не рыночная стоимость, и бывший зять президента получил почти в три раза меньше положенного — по крайней мере, сейчас сопоставимые по площади дома и участки могли бы стоить не менее 6 млрд руб.

Из всей недвижимости, которой Шамалов обзавелся за время отношений с президентской дочкой, у него осталась только вилла во Франции. Возможно, ему сохранили это место за его ненужностью. В 2016 году выяснилось, что скала, на которой стоит вилла, в любой момент может обрушиться, а ее укрепление стоило бы 5 млн евро. В результате бывший зять президента настолько потерял интерес к недвижимости в Биаррице, что, как с ним случалось и ранее, стал забывать оплачивать счета — десятки тысяч евро в год за обслуживание дома и территории. Вот типичный пример письма, которые менеджер виллы Лорен Вебер отправляла помощнику Шамалова Виктору Снакину:

Как юристы из Ernst & Young помогли Шамалову не платить налоги в России

Несмотря на все потери, Шамалов после расставания с дочерью президента остался далеко не бедным человеком. Он сохранил небольшую долю в «Сибуре» — 3,88% — и за 4,5 года заработал на ней не менее 10 млрд руб (. Речь идет о периоде с 2017 по середину 2021 года. Доход указан с учетом доли не менее 10% в «дочке» «Сибура» инжиниринговой компании НИПИГАЗ*). Но это не мешает ему экономить — конечно, на необязательных вещах, вроде налогов родной стране.

В изобретении налоговых схем, как и во всех главах этой истории, не обошлось без заграницы, вернее зарубежных специалистов. В 2021 году французской виллой заинтересовались российские налоговики. По просьбе Шамалова юристы Ernst & Young провели экспертизу и посчитали, что налоговая может признать управляющую виллой компанию российским налоговым резидентом, доначислить налоги и оштрафовать его. Чтобы избежать этого, они порекомендовали Кириллу не обсуждать связанные с виллой вопросы, находясь в России, и фактически искусственно перенести управление во Францию — снять там офис и нанять сотрудников.

К консультантам из Ernst & Young Шамалов обратился и когда решил продать другой важный актив — 0,5% акций «Сибура». Чтобы не платить налог на прибыль, консультанты рекомендовали ему продавать не сами акции, а компанию, на балансе которой они числятся. Правда, они отметили риски — налоговые органы могут понять, что продажа была устроена таким образом только ради экономии, и наказать его. Но Шамалова это не напугало: летом 2021 года он продал акции за $60 млн — по той схеме, которая уплаты налога не предполагала.

В заключение покажем еще одну карту «царского села».

30 мая важнейшее место для Путина рисковало стать объектом атаки украинских беспилотников. По крайней мере, один из них был сбит всего в четырех километрах от президентской резиденции. Наверно, Шамалов в этот момент впервые мог порадоваться тому, что лишился «царскосельского» приданого.

Катя Аренина, «Проект»

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