Простые трюки, которые могут значительно улучшить качество фото на телефоне 3.06.2023, 14:46

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Настройка займет всего минуту.

За последние несколько лет камеры в смартфонах претерпели значительные изменения. Сегодня достаточно взять свой любимый гаджет и сделать всего пару нажатий по экрану, чтобы получить отличный снимок, который не будет уступать фотоаппаратному, пишет unian.net.

В то же время достаточно включить всего 4 опций, чтобы камера проявила себя на 100%, и вы смогли улучшить качество фотосъемки со смартфона. Описанные ниже советы подходят для смартфона на Android, но некоторые из них подойдут и для Apple-гаджетов.

Как улучшить качество фото на смартфоне

Перешедшие на Android бывшие владельцы iPhone наверняка удивятся, но в Андроиде нужно указывать качество фото. Разработчики добавляют такую возможность, чтобы вы могли сэкономить место на телефоне. Если памяти на вашем устройстве достаточно, то улучшите качество фото, сделав несколько простых шагов:

Открываем настройки камеры смартфона.

Переходим в раздел «Качество фото».

Устанавливаем значение «Высокое».

На старых Android-телефонах может быть пункт «Разрешение фото» – ставим максимальный показатель. Чем он выше, тем более детализированным получится снимок.

Во-вторых, приложение камеры на телефоне дает возможность каждому пользователю выбрать соотношение сторон для снимков. Обычно предлагается несколько вариантов:

1:1;

4:3;

16:9;

Full.

Многие пользователи, у которых смартфон с широкоформатным дисплеем и соотношением сторон 21:9, предсказуемо выбирают вариант «Full», ожидая, что картинка будет идеально смотреться на экране смартфона.

Это неправильно – матрица камеры имеет соотношение 4:3 – его и включаем. А если поставить соотношение Full, то телефон будет специально обрезать картинку, пытаясь растянуть ее на весь экран.

Также, чтобы улучшить качество фото на телефоне, рекомендуется включать режим помощника с искусственным интеллектом. Эта настройка в первую очередь пригодится тем, у кого совсем слабая камера на телефоне. Просто активируйте функцию «AI» в настройках приложения для съемки.

В режиме AI камера будет автоматически подстраиваться под разные объекты – людей, пейзажи, мелкие предметы и другие. Однако, при использовании AI может потеряться естественность снимков, поэтому рекомендуется сначала включить эту настройку и протестировать ее в нескольких сценариях.

И напоследок, в камерах современных смартфонов есть настройка HDR или расширенный динамический диапазон. Включив ее, картинка чаще всего получается более контрастной, камера подчеркивает детали каждого объекта.

Но здесь важно подчеркнуть, что использовать HDR разумно только в автоматическом режиме, когда смартфон сам определяет – нужно расширять динамический диапазон или нет.

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