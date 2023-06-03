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«Беларуская выведка»: Лукашенко занялась группа врачей во главе с Абельской

  • 3.06.2023, 15:05
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«Беларуская выведка»: Лукашенко занялась группа врачей во главе с Абельской

Две вещи подкосили престарелого диктатора.

Мониторингом и поддержанием его здоровья занимается группа приближенных врачей во главе с Абельской, как самым на сегодняшний день доверенным лицом в сфере личного здоровья. Именно она убедила Лукашенко внимательнее относиться к своему здоровью и образу жизни, чего не удалось предыдущей «постельной», за что та попала в опалу, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

«Напряженный график работы и грипп подкосили престарелого диктатора.

Ранее нами были опубликованы данные о перенесенной в конце апреля вирусной инфекции смеси гриппа В и бессимптомного Covid-19, а так же важные детали медкарты диктатора. Нам известно, что именно раскрытие этих фактов заставило Лукашенко оправдываться на совещании с медиками и заявить, что он переболел безобидным ОРВИ (аденовирусом)», — пишут авторы телеграм-канала.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня стало известно, какой диагноз поставил Лукашенко консилиум врачей после госпитализации в ЦКБ Москвы. У диктатора выявлен неизлечимый синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови при котором происходит образование множественных тромбов.

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