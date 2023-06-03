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«Милицейское руководство решило, что их рассказ в суде вызовет смех»

  • 3.06.2023, 15:27
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«Милицейское руководство решило, что их рассказ в суде вызовет смех»

Как «шили» уголовное дело против активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк.

Альянс расследователей Беларуси при поддержке «Киберпартизан» и «Белсата» выпустил расследование про то, кто и как сфабриковал уголовные дела против политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.

История преследования Полины Шарендо-Панасюк

Поводом для задержания Полины Шарендо-Панасюк стал видеоролик, который, как утверждало обвинение, женщина разместила в одном из телеграм-каналов. В этом видео, которое Полина сняла во время политически мотивированного задержания ее мужа 29 декабря 2020 года, она называла милиционеров карателями и фашистами. Из-за этих слов один из сотрудников МВД «пережил стресс», а второй испытал «моральные страдания» — так они заявили на суде. Следует отметить, что мужа Полины задерживали в присутствии малолетнего ребенка.

3 января 2021 года, когда супруг женщины уже отбывал «сутки», силовики взломали дверь и ворвались в квартиру Полины, чтобы задержать ее саму. Согласно показаниям милиционеров, женщина во время осмотра своего жилища якобы оскорбляла их и Александра Лукашенко (в том числе в нецензурной форме). Также она якобы «оказывала физическое сопротивление группе омоновцев», «плюнула одному из них в лицо», а другому «поцарапала нос».

Еще до суда, в СИЗО, Шарендо-Панасюк, по ее словам, испытывала психологическое и физическое давление со стороны силовиков. На судебном заседании она назвала свое содержание под стражей «захватом в плен» и заявила, что встает перед судьей только из-за того, что к ней могут применить насилие — как это уже делали в СИЗО. Она не признала происходящее судом, заявив, что политические репрессии ничего общего с судом не имеют. А обвинения в свой адрес назвала политически мотивированным преследованием.

Отвечая на вопрос суда, признает ли она себя виновной, Шарендо-Панасюк сказала, что оказание сопротивления бандиту является честью и обязанностью для гражданина, отметила, что считает себя не обвиняемой, а политзаключенной, и потребовала «остановить этот цирк». Она отказалась давать показания, добавив, что даст их только в Международном трибунале по преступлениям Лукашенко.

9 июня 2021 года судья Евгений Бреган приговорил Шарендо-Панасюк к двум годам колонии общего режима. Обвинение поддерживал прокурор Павел Крупенич.

В апреле 2022 года по инициативе начальника гомельской ИК-4 подполковника Дениса Толстенкова судья Николай Круподеров добавил Полине еще год лишения свободы по ч.2 ст.411 УК «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

В августе этого года Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу, но в отношении нее завели еще одно дело по ст. 411 УК, скоро должен состояться и этот суд.

Все это время администрация ИК №24 в Заречье Речицкого района, где Полина отбывает срок, оказывает на нее неимоверное давление: ее лишили медицинских передач, постоянно держат в карцере, ШИЗО (штрафной изолятор) или ПКТ (помещение камерного типа), не допускают адвоката.

Недавно стало известно, что Полина Шарендо-Панасюк в знак протеста против пыток в колонии подала официальное обращение о выходе из беларуского гражданства.

Свое недавнее решение отказаться от гражданства брестчанка объяснила нежеланием подчиняться администрации колонии, суду и другим силовым структурам. При этом она подчеркнула, что остается патриоткой своей родины — Беларуси — и собирается до конца жизни бороться за ее свободу.

В ответ на заявление об отказе от гражданства Полину отправили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы. Однако попытка властей объяснить решение женщины возникновением каких-то аномалий в ее психике выглядит странно — судя по цитатам выше, позиция активистки «Европейской Беларуси», отказывающейся признать юрисдикцию нынешних белорусских властей над собой, не изменилась с момента суда, пишет «Зеркало».

Что удалось выяснить журналистам-расследователям?

Альянсу расследователей Беларуси при поддержке «Киберпартизан» стали доступны служебные документы базы МВД, позволяющие оценить это «насилие» и установить, кто и как «шил дело» и как Полина мужественно защищала свой дом и семью, в буквальном смысле плюя в лицо силовикам. По рапортам и спецдонесениям беларуской репрессивной машины АРБ смог восстановить хронологию событий в отношении Полины Шарендо-Панасюк.

3 января 2021 года начальник Московского РОВД Бреста полковник Анатолий Колядич рапортует в областное УВД, что Шарендо-Панасюк Полина Сергеевна, находясь у себя дома, сорвала с лица участкового инспектора милиции Московского РОВД Бреста капитана милиции Рачинского А.С. медицинскую маску и «поцарапала ему нос», чем «причинила телесные повреждения». За это ее задержали в административном порядке по печально известной статье 23.4 КоАП РБ и поместили в ИВС Ленинского РОВД Бреста.

Похоже, что в УВД поразмышляли двое суток и решили по-другому. Поэтому уже 5 января полковник Колядич шлет в УВД обновленный рапорт, в котором забывает об административке и сообщает, что за сорванную маску возбуждено уголовное дело по статье 364 УК. Очевидно, скорректированное содержание рапорта удовлетворило областное начальство, поэтому делу дали ход, о чем в этот же день первый заместитель начальника Брестского УВД полковник И. Жигалов спецдонесением проинформировал МВД.

Далее к расследованию подключили Главное управление собственной безопасности МВД (ГУСБ МВД). 22 января 2021 года сотрудники Брестского областного управления ГУСБ МВД возбуждают в отношении Полины Шарендо-Панасюк еще одно уголовное дело за размещение в мессенджерах видеозаписи старшего прапорщика Явдосюка В.В. и прапорщика Корделюка С.И.

И в этом случае полковник Жигалов не упустил возможность напомнить о себе и отчитался перед МВД о результатах борьбы с женщиной.

Полина плевать хотела на такие надуманные обвинения — как в переносном, так и в буквальном смысле. Еще 3 января она плюнула в лицо омоновцам, которые в балаклавах и бронежилетах, выбив дверь, ворвались ее квартиру. Об этом инциденте полковник А. Колядич вспоминает только через месяц, о чем сообщает в Брестское УВД спецдонесением №281 от 8 февраля 2021 года.

«Это красноречиво свидетельствует, что все это время в отношении Полины искали любые зацепки для дополнительных уголовных дел, так как понимали, что история с медицинской маской притянута за уши, а уголовное дело шито белыми нитками. Вероятно, высокое милицейское руководство решило, что рассказ о плевке в омоновца в суде вызовет смех, поэтому решили подстраховаться и придумать что-нибудь еще», пишет «Белсат».

Вероятно, начальник Московского РУВД Бреста полковник Колядич после 8 февраля находился на больничном, надорвав живот от смеха, когда подчиненные принесли ему на подпись спецдонесение об оплеванном омоновце. Поэтому 28 апреля врио начальника Московского РУВД Бреста В. Оксенюк рапортует в УВД о том, что в отношении Шарендо-Панасюк дополнительно возбуждены еще два уголовных дела за слова о милиции и Лукашенко.

В областном УВД инициативу у Жигалова перехватил замначальника управления подполковник А. Кисель: именно за его подписью ушло в МВД спецдонесение о двух уголовных делах, которые дополнительно повесили на Полину. Вскоре после этого Киселя повысили в звании, присвоив звание полковника.

30 апреля, то есть фактически через четыре месяца с момента задержания Полины Шарендо-Панасюк, один из милиционеров, штурмовавших 3 января ее квартиру, неожиданно вспоминает, что она в это время толкнула его в плечо — тем самым хрупкая женщина применила к нему насилие и причинила телесные повреждения.

По данному факту Московский районный отдел Следственного комитета Бреста возбуждает очередное уголовное дело по ст.364 УК, и по ведомственной цепочке РУВД-УВД-МВД идут доклады и спецдонесения, но в них предусмотрительно не называется должность и другие данные «пострадавшего» сотрудника.

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