Полураздавленный таракан Александр Невзоров

3.06.2023, 15:29

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Фраза Блинкена надолго станет хитом и побьет рекорды цитируемости.

Вот что бывает, когда в госсекретари назначается не «самый лакеистый из лакеев» (как это принято в России), а умный и дерзкий политик.

Энтони Блинкен, госсекретарь США ненароком обронил:

– Многие верили, что у России – армия вторая по силе в мире. А выяснилось, что у России вторая по силе армия… в Украине.

Эта фраза Блинкена надолго станет хитом и побьет рекорды цитируемости.

А вот русский «госсекретарша» Димон Медведев – пишет очень много. Но ни в одной из своих эпистол он никогда так и не смог удачно пошутить, «испечь» реальный афоризм или хоть что-то достойное цитирования.

Димон только злобничает. Однообразно, как пригожинский тролль за «200 руб пост» – угрюмо хамит, угрожает и обзывается. Медведев ухитряется абсолютно обо всем говорить с интонацией полураздавленного таракана, обиженного на весь мир за то, что он таракан, а не ботинок.

Александр Невзоров, t.me

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