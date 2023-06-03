«Красота, шик, деньги, все светится неоном и золотом» 4 3.06.2023, 15:38

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Как белорусы проехали 4000 километров по США.

Белорусы-путешественники за 17 дней побывали в Нью-Йорке, Детройте, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Майами и открыли для себя удивительный автомобильный мир Америки. На каких машинах там ездят, как устроен прокат авто и дорожное движение, какие есть правила поведения на дороге, сколько стоит бензин, еда и жильё? Обо всём этом они рассказали av.by.

«Никто из потока не побежал разбираться с кулаками, когда водитель стал на проезжей части, чтобы рядом купить цветы»

Путешествие Юрия Буткевича и Павла Дудука, управляющих офисом Caromoto в Беларуси, началось с того момента, когда они 19 апреля сели в самолёт до Нью-Йорка — визитной карточки США. В этом городе они провели три дня.

— Первый день мы просто гуляли по городу и смотрели на всё большими глазами, привыкали, удивлялись вообще всему. Посетили несколько достопримечательностей, музеев. А жили в самом густонаселённом районе — Манхэттене. Цены на гостиницы, конечно, поразили. До 130 долларов в сутки — это койко-место в комнате на 20 человек! Более-менее приличный номер можно снять за сумму от 200 долларов, но ремонт будет так себе, — делится Павел.

И местные жители, и гид подсказали, что в Нью-Йорке неудобно передвигаться на своём авто. Виной тому проблемы с парковками. Кстати, для них в городе может быть выделена отдельная полоса, которая находится чуть ли не посередине дороги. Из-за ограниченности мест для парковки водители паркуются с расстоянием в сантиметр между машинами! А ещё, отмечает Юрий, в Нью-Йорке большинство улиц прямые и с односторонним движением. Из-за этого на них порой сложно попасть на машине, нужно постоянно объезжать.

Поэтому идеальные варианты для перемещения по городу — велосипед, электросамокат и метро.

— Сначала мы ездили на такси, а потом пересели на метро. В нём огромное количество станций, доедешь куда угодно за 2,5 доллара. Именно в метро мы увидели, насколько штат мультинациональный. В вагоне двадцать человек, среди них можно насчитать десять разных национальностей, — говорит Павел.

Напарники обращали внимание, на каких машинах там ездят. В основном это корейские Kia и Hyundai и чисто американские марки. В Манхэттене им встретилось очень много больших машин типа Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, GMC Suburban. На них водители часто забирали боссов возле бизнес-центров.

— Поведение водителей по-настоящему удивило. Кажется, что никто никуда не спешит. Мы стали свидетелями такой ситуации: водитель остановился на проезжей части, чтобы купить цветы в магазинчике, а за ним стал поток. Никто ему не сигналит, не побежал разбираться с кулаками. И это центр города, рабочий день! — вспоминает Юрий.

Chrysler Pacifica за $70 в сутки, идеальные дороги и никаких «шашечек»!

Из Нью-Йорка Юрий и Павел решили проехать около 300 миль (482 км) до Ниагарского водопада, поэтому обратились за арендой машины.

— Транспортное сообщение развито очень хорошо. До Ниагары можно было бы и самолётом добраться, и автобусом, и поездом. Но мы узнали, что прямо до водопада можно доехать только на машине. Прокат авто в США устроен таким образом, что если бронируешь заранее, то машина выйдет дешевле. Ближе к отъезду мы забронировали седан Volkswagen Jetta за 70 долларов в сутки. Но когда приехали на стоянку проката в Нью-Йорке, выяснилось, что у них кто-то эту машину забрал. При этом они обязаны за те же деньги выдать то, что есть в наличии. Так нам достался Chrysler Pacifica, аренда которого на порядок дороже — 140—150 долларов в сутки. Но мы заплатили всего 70! — рассказывает Павел.

Сверху они внесли сумму за НДС, сервисный сбор, страховку и возвращаемый депозит (500 долларов). Pacifica со всеми расходами обошёлся им в 110 долларов в сутки. Кстати, по страховке, если что-то случится в дороге, где бы ты ни был, приедет шиномонтаж, эвакуатор и др. Также Юрий и Павел сразу купили в пункте проката проезд по платным дорогам за 50 долларов, чтобы не стоять в очередях у турникетов.

— В общем, США — это про удобство. Каждый сервис продуман до мелочей. А ещё можно взять машину в одном штате, а вернуть в другом, но за это берут небольшую плату, — отмечает Юрий.

На пути к Ниагарскому водопаду они заметили, что дороги везде идеальные и безопасные. Именно поэтому расстояния преодолеваются легко — без волнения и с комфортом.

— Вопрос с ними в США решён ещё 70 лет назад, когда была построена сеть дорог протяжённостью около 66 000 км, связывающих все города США, а также ставящих во главу угла безопасность. Так, потоки разделены между собой. Между встречными направлениями не менее 10 метров разделительной полосы. Мы попали под ливень такой, что щётки не справлялись. Но на дороге воды не было! Она вся стекала на обочину. Все знаки стоят заранее и хорошо видны. Если дорожные работы идут, то предупреждения заметны издалека, они очень яркие. Скорость на трассе ограничена — 65 миль в час (почти 105 км/ч — Прим. ред.). Кстати, только первые два часа мы привыкали к системе единиц измерения, а затем уже считали расстояние в милях и бензин в галлонах. Очень грамотно сделаны развязки: выезжаешь на параллельную дорогу и только там замедляешься, то есть основной поток при этом не задерживается, не создаются заторы. На одной развязке в Лос-Анджелесе насчитали 14 разных пересекающихся дорог-направлений! Навигатор на iPhone работает шикарно, безошибочно помогал разобраться, какое направление из множества выбрать, — говорит Павел.

Также на трассе им встречалась скоростная полоса CarPool, которая отделена небольшим резиновым бордюром. Оказывается, если в машине двое и более человек, то считается, что они едут группой (в пуле) и им быстрее нужно куда-то добраться. Но если по ней поедешь один, получишь штраф 350 долларов. Камеры это увидят. Они, кстати, довольно миниатюрные и размещены везде.

— Полицейские в США действительно прячутся в кустах с радаром, как показывают в фильмах. Но чаще всего это местный шериф. Причём он сам не гоняется за водителями, если те нарушают правила. Шериф передаёт по рации ближайшему патрулю, мол, через 5—6 миль такая-то машина будет проезжать, остановите водителя. При этом полицейские в США всегда готовы помочь: растолкуют, как проехать до точки назначения, помогут припарковаться, защитят от неприятной ситуации и объяснят, как в ней себя вести, напомнят права и обязанности. А зачастую просто готовы душевно поговорить, порассуждать на любые темы, — рассказывает Юрий.

— Также в США есть особенные правила на дороге. Например, нельзя просто взять и перестроиться влево или вправо в плотном трафике. Американец двигается в своей полосе, ничего не нарушает и не обязан кому-то уступать. Если ты резко перестроишься, а он не пропустит, случится ДТП. И он вполне окажется прав в данной ситуации. В „шашечки“ там никто не играет! Если срочно нужно перестроиться, необходимо достать руку из окна и показать своё направление другому водителю. Он обязательно пропустит.

Кроме того, есть «правило трёх секунд». Водитель должен ехать сзади на таком расстоянии, чтобы тормозной путь составлял не менее этого времени.

— Если едешь ближе, чуть ли не возле бампера, то водитель спереди вправе вызвать полицию и сказать, что его преследуют и на него оказывают психологическое давление. И за это могут дать очень большой штраф. Мы это поняли после случая, когда нас один водитель пропустил, но показал средний палец в окно, — вспоминает историю Павел.

«Завод Ford в Детройте по масштабам в несколько раз больше нашего МТЗ»

А после Ниагарского водопада Юрий и Павел отправились на Chrysler Pacifica в автомобильную столицу США — Детройт!

— Это огромный промышленный город: здесь большие здания, офисы компаний General Motors, Chrysler, Dodge. Мы побывали в одном из шести музеев Ford возле завода. Американцы очень любят свой автопром и его историю. В 9 утра понедельника возле музея уже были толпы туристов! На сам завод не пускают — можно только проехать на экскурсионном автобусе по территории. По масштабу в несколько раз больше промзоны нашего МТЗ в Минске, — отмечают представители Caromoto.

В Детройте они попрощались с арендованным Pacifica. Изначально планировали проехать США на машине, но, когда увидели цены на внутренние перелёты, передумали. До следующего города по их маршруту — Лос-Анджелеса — из Детройта перелёт на человека стоил 70 долларов. Поэтому «Крайслер» сдали в пункт проката возле аэропорта — это обычная стоянка за забором-сеткой.

— Нам сказали просто поставить машину на стоянку, положить ключи внутри. Больше ничего! Даже осмотр не провели, хотя в салоне мы оставили всякие пакеты и коробки от одежды и обуви, — удивляется Юрий.

— От стоянки до аэропорта несколько километров, но курсирует бесплатный автобус. В аэропорту мы в очередной раз отметили, насколько американцы отзывчивые и приветливые. Всегда подскажут, как и куда пройти, чуть ли не за ручку отведут до нужного места! — говорит Павел.

Спустя пять часов они уже были в Лос-Анджелесе. Первым делом отправились в Голливуд, сфотографировались на знаменитом холме, прогулялись по «Аллее славы» (оказалось, что звёзд там более 2,5 тысячи), а также по району Беверли-Хиллз, где много богатых домов.

Кстати, возле «Аллеи славы» за 100 долларов можно покататься 10 минут на Lamborghini или Ferrari. А вообще, на западе США американцы больше любят пользоваться электромобилями, а также авто европейских марок, особенно BMW, Audi и Mercedes.

ДТП в Лас-Вегасе, дешёвый бензин и сплошные понты Майами

После Лос-Анджелеса Юрий и Павел отправились в Лас-Вегас. Расстояние между городами небольшое — около 460 километров, поэтому решено было снова арендовать авто. На этот раз стоянка возле аэропорта была больше, как и выбор машин.

— Нам просто сказали: идите на стоянку А2 и выбирайте любую тачку. А там 35 машин: Toyota Corolla, Honda Civic и Accord, Chevrolet Bolt, Hyundai Creta и Accent и другие. Вообще, прокат на законодательном уровне обязан иметь недорогие малолитражные авто в наличии. Но по факту у них таких машин нет. Опять же, бронировали заранее Ford Focus за 70 долларов в сутки, но за эти деньги взяли Chevrolet Malibu, — отмечает Юрий.

Если в восточной части США бензин стоит 3,80 доллара за галлон (примерно 1 доллар за литр), то в Калифорнии и Неваде — 5 долларов. Но на фоне цен на продукты и жильё, по словам Юрия, горючее очень дешёвое.

— Где бы мы ни проезжали, объекты придорожного сервиса встречаются каждые 10 км, он отлично организован. Причём это может быть не просто заправка, а целый комплекс с мотелем (номер обойдётся в 100 долларов) и кафе. На обычной АЗС всегда большой магазин с едой на любой вкус, — с восхищением утверждает Павел.

Лас-Вегас, как они говорят, это город, где собрано всё: есть и двойник Эйфелевой башни, и фонтаны, как в Дубае, и пирамиды, как в Египте. Казино там буквально на каждом шагу. В общем, красота, шик, деньги, всё светится неоном и золотом.

А ещё они проехались по знаменитой трассе 66 и побывали в Долине Смерти и на Большом каньоне.

Не обошлось в Лас-Вегасе без «приключений». Рано утром Юрий и Павел спешили в аэропорт, чтобы отдать арендованную Malibu в пункт проката и сесть на самолёт, но не доехали до стоянки буквально 500 метров — попали в ДТП!

— Врезались в бок Volkswagen Jetta, причём виноваты были не мы: водитель выезжал со второстепенной дороги. За рулём был типичный афроамериканец. Он минут пять нас проклинал, доказывал свою правоту, хотел вызвать полицию. Кстати, после ДТП в США не нужно оставаться на месте. Достаточно сфоткать локацию аварии — и можно разъехаться. Мы ему объяснили, что времени у нас нет, спешим на самолёт. Мы посчитали, сколько потеряем при опоздании на самолёт (старые и новые билеты, бронь гостиниц в Лас-Вегасе и Майами), если вызовем полицию и будем разбираться, и решили договариваться. Он попросил тысячу долларов, но мы сошлись на пятистах. Наша машина почти не пострадала. Надо отдать должное производителям Chevrolet Malibu — крепкий автомобиль! Чуть треснула решётка радиатора и замялся номерной знак, но ремонт покрыла страховка, которая стоила 62 доллара, — делится Юрий.

Перелёт из Лас-Вегаса в Майами стоил всего 55 долларов на человека.

— Солнце, белоснежные пляжи и голубое море… В Майами покатались мы на водных мотоциклах и чуть не попались акулам! Посетили колоритный район Винвуд, в котором много улиц, разукрашенных стрит-артом.

— Хотя дома и квартиры не особо из себя что-то представляют. Автомобильный мир там можно охарактеризовать словами «дорого-богато». Сплошные понты. На одной улице стоят Maybach, Porsche, Ferrari, Bentley, «семёрка» BMW. Местные афроамериканцы на огромных пикапах с неоновой подсветкой, голубых купе Rolls-Royce, кабриолетах, — вспоминает Павел.

В южном штате много мотоциклистов, но ездят они без экипировки и шлема. Местные объяснили, что предупреждения полиции есть везде, а человек пусть сам решает, нужны ли ему такие атрибуты безопасности.

Вместо выводов

— Мы до сих пор под впечатлением от увиденного. США — это отличная страна для путешествий. Много интересных туристических мест, сервис на высочайшем уровне. Иностранцу, который плохо знает английский, всё будет интуитивно понятно, — подытоживают представители Caromoto.

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