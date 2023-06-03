ВСУ уничтожили бронегруппу российских захватчиков 3.06.2023, 15:49

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Украинская артиллерия филигранно отработала по оккупантам.

Бойцы 47-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины пехоты и склад с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил «Оперативный ВСУ», обнародовав видео из пяти эпизодов, снятых беспилотными летательными аппаратами.

Их операторы искали цели и корректировали артиллерийский огонь по ним. Сначала защитники Украины поразили две БМП возле вражеских укреплений. Затем две САУ на огневых позициях в лесополосе. А в конце показан удар по составу из БК.

Ворожа техніка, склади окупанта, особовий склад загарбника – усе це перетворюється на попіл, пил, дим, молекули.

Працює 47 ОАБр 🔥https://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/gHQ1fP7YXW — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) June 3, 2023

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