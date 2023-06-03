Индекс холодника: как ударит по семейному бюджету народный летний суп 2 3.06.2023, 15:58

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Блюдо пользуется особой популярностью в жаркую пору года.

Холодный борщ – или его еще называют холодник – замечательно подходит для обеда в летнюю жару. Но насколько он бюджетный? Журналисты ganc-chas.by посмотрели цены на базовый набор продуктов на рынке в городе Ганцевичи и в магазине формата «у дома».

Чем уникален (помимо бесподобного вкуса, разумеется) холодник, так это тем, что его с радостью едят в жаркую пору года. Накануне летнего сезона сделаем интересные подсчеты – узнаем цены и попытаемся рассчитать «индекс холодника» на один приём и с расчетом на три летних месяца.

Для чистоты эксперимента подсчитаем набор базовых продуктов на рынке, в магазине, и для тех, у кого продукты из разряда «все свое» (из частного сектора). Исходить будем из стремления сделать холодный борщ и вкусным, и максимально недорогим – ориентируемся во всех случаях на минимальную цену.

Набор продуктов (на 8 порций):

• Свекла – 400-500 г;

• Морковь – 100-150 г;

• Огурцы – 3-4 шт.;

• Яйца – 2 шт.;

• Лук зеленый перо – 1 пучок;

• Зелень укропа и петрушки – 0,5 пучка;

• Сахар – 1 ст. ложка;

• Соль – 2 ч. ложки;

• Уксус – 3 ст. ложки;

• Сметана – 0,5 стакана.

• Вода — 2,5 л

Цена на продукты для холодника с рынка

На ранке сразу идем в овощной ряд. Здесь покупаем три огурца. Они завесили 325 г и стоили 1 рубль. За полкило свеклы платим 75 копеек, за 150 г моркови – 30 копеек. Пучок зеленого лука (65 г) стоит 60 копеек, зелень петрушки и укропа (все вместе 50 г) – 60 копеек.

Два яйца обошлись в 54 копейки. Сметана (100 г) – 46 копеек. Уксус – 19 копеек. Сахар – 6 копеек. Соль – 1 копейка.

Итоговая стоимость набора продуктов – 4 рубля 51 копейка.

Если делать такой суп дважды в неделю (9,02 рубля) в течение трех летних месяцев, то из семейного бюджета потратим 116 рублей 36 копеек.

Закупаем продукты в магазине

Удивительно, но в государственной торговле большинство продуктов оказались дешевле рыночных.

К примеру, за три огурца весом 330 г заплатили 75 копеек. Свекла и морковь тоже обошлись дешевле – 39 копеек и 12 копеек соответственно. Пучок зеленого лука стоит примерно столько же, как и на рынке – 58 копеек. А вот укропа и петрушки в продаже не оказалось, поэтому будем ориентироваться на цену с рынка – 60 копеек.

За яйца из магазина заплатим 58 копеек. Сметана обойдется в сумму 72 копейки. Уксус – 16 копеек. Цена на сахар и соль такая же, как и на рынке – сумма в итоге получается 6 и 1 копейка соответственно.

В итоге окрошка будет стоить 3 рубля 97 копеек.

Дважды в неделю суп будем есть за 7,94 рубля. Трехмесячный рацион обойдется нам в сумму 102 рубля 43 копейки.

Летний суп из разряда «все свое»

Больше всего повезло тем, у кого есть приусадебное хозяйство. Не нужно тратиться на овощи и зелень.

А если есть куры, то и яйца покупать не придется.

Тратимся только на сметану, уксус, соль и сахар. Возьмем продукты, где подешевле: сметана – 46 копеек, уксус – 16 копеек, сахар – 6 копеек, соль – 1 копейка.

Это всего 69 копеек.

За неделю – 1,38 рубля. За три месяца летний суп будет стоить 17 рублей 80 копеек.

Что имеем?

«Индекс холодника», рассчитанный для магазина шаговой доступности формата «у дома» будет дешевле, чем рыночный. Но они оба значительно проигрывают варианту «все свое».

Чтобы сэкономить, придется побегать по торговым точкам и покупать самые-самые недорогие в своей категории продукты.

Нужно также учесть, что базовый набор продуктов мы считали на конец мая 2023 года. А овощи и зелень в летние месяцы могут значительно подешеветь. К примеру, сейчас огурцы на рынке стоят 3 рубля за килограмм, а летом цена обычно падает в два-три раза.

И если сезонные овощи станут дешевле, соответственно, холодник также скинет цену.

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