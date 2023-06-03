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Голос дрожит, буквы глотает: Путин не сумел выговорить название своей страны

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  • 3.06.2023, 16:10
  • 11,308
Голос дрожит, буквы глотает: Путин не сумел выговорить название своей страны

Эпичный момент попал на видео.

У российского диктатора Владимира Путин начались проблемы с дикцией. На встрече с членами Совета безопасности он не смог внятно выговорить название страны, президентом которой является уже более 20 лет.

В Сети активно обсуждают оговорку главы РФ, передает Диалог.UA.

В ходе своего выступления Путин назвал РФ «рахитской федерацией». Соцсети не оставили без внимания такой «ляп» диктатора.

«Вот и новое название для РФ подъехало.

А в это время Скабеева и Ко смеются над Байденом. На своего посмотрите. Дедушке на пенсию пора!

Легендарный момент. Маленькая оговорочка, а называть теперь страну будут так все…

В такие моменты начинаешь верить про Паркинсона.

Дед старенький уже, зубиков нет! Голосочек дрожит, буквы глотает. А что случилось? Чего так нервничает этот «величайший лидер современности»?

Это он новые названия подбирает для того, что останется от России после распада?», - пишут в Сети.

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