Голос дрожит, буквы глотает: Путин не сумел выговорить название своей страны 10 3.06.2023, 16:10

11,308

Эпичный момент попал на видео.

У российского диктатора Владимира Путин начались проблемы с дикцией. На встрече с членами Совета безопасности он не смог внятно выговорить название страны, президентом которой является уже более 20 лет.

В Сети активно обсуждают оговорку главы РФ, передает Диалог.UA.

В ходе своего выступления Путин назвал РФ «рахитской федерацией». Соцсети не оставили без внимания такой «ляп» диктатора.

«Вот и новое название для РФ подъехало.

А в это время Скабеева и Ко смеются над Байденом. На своего посмотрите. Дедушке на пенсию пора!

Легендарный момент. Маленькая оговорочка, а называть теперь страну будут так все…

В такие моменты начинаешь верить про Паркинсона.

Дед старенький уже, зубиков нет! Голосочек дрожит, буквы глотает. А что случилось? Чего так нервничает этот «величайший лидер современности»?

Это он новые названия подбирает для того, что останется от России после распада?», - пишут в Сети.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».