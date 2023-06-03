Голос дрожит, буквы глотает: Путин не сумел выговорить название своей страны

Голос дрожит, буквы глотает: Путин не сумел выговорить название своей страны10
- 3.06.2023, 16:10
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Эпичный момент попал на видео.
У российского диктатора Владимира Путин начались проблемы с дикцией. На встрече с членами Совета безопасности он не смог внятно выговорить название страны, президентом которой является уже более 20 лет.
В Сети активно обсуждают оговорку главы РФ, передает Диалог.UA.
В ходе своего выступления Путин назвал РФ «рахитской федерацией». Соцсети не оставили без внимания такой «ляп» диктатора.
«Вот и новое название для РФ подъехало.
А в это время Скабеева и Ко смеются над Байденом. На своего посмотрите. Дедушке на пенсию пора!
Легендарный момент. Маленькая оговорочка, а называть теперь страну будут так все…
В такие моменты начинаешь верить про Паркинсона.
Дед старенький уже, зубиков нет! Голосочек дрожит, буквы глотает. А что случилось? Чего так нервничает этот «величайший лидер современности»?
Это он новые названия подбирает для того, что останется от России после распада?», - пишут в Сети.