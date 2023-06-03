Как избавиться от колорадского жука без «химии» 2 3.06.2023, 16:23

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Простые и действенные способы.

Тематическое издание Agronews рассказало, как легко избавиться от колорадского жука на своем огороде.

Самым надежным способом борьбы с колорадским жуком огородники считают сбор жуков и личинок из растений вручную. Для этого можно использовать народное средство. Надо высадить немного старого картофеля сбоку, чтобы привлечь внимание жука и сохранить основные посадки. Когда сойдут старые клубни, молодые листья переманят жуков с основных посадок, что позволит вам быстро собрать вредителей.

Также можно использовать консервные банки в качестве ловушек – нарезанный картофель замачиваете на сутки в крепком растворе мочевины (1 стакан мочевины на 1 литр воды) и распределяете ее в банки. Важно помнить, что яд следует обновлять каждый день.

Посыпайте кусты древесной золой или кукурузной мукой. Важно помнить, что процедуру следует делать после осадков, чтобы листья были влажными. Также вы можете посыпать междурядья свежими сосновыми опилками, которые также помогут избавиться от вредителей.

Для эффективности можно сделать отвар из одуванчика, хвоща или полыни – по 200 гр свежей зелени прокипятить 15 мин в ведре воды, охладить, разбавить в 10 литрах воды пол-литра отвара и начать опрыскивать растения.

В последнее время лучшим средством считают мульчирование осенью картофельных грядок соломой и листьями. Весной клубни выкладывают прямо на этот слой, на который сверху добавляют еще один слой мульчи.

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