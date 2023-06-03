Не смешите наши Patriot Борислав Береза

3.06.2023, 17:01

Стартапы побеждают старперов.

Bloomberg: Украина фактически превратилась в «полигон для военных стартапов, желающих продемонстрировать свои новейшие разработки» и их работу на поле боя, – особый интерес страна вызывает у оборонных титанов США.

Не мы начали эту войну. Не мы напали на своего соседа сначала 20 февраля 2014 года, а потом не мы полноценно вторглись 24 февраля 2022 года.

Но мы благодарны каждому, кто дает нам оружие и снаряды, чтобы отбиться от вероломной России. И это прекрасно, что военные стартапы выбрали Украину. Потому что военные старперы выбрали Россию. И стартапы побеждают старперов. А все эти хваленые «Искандеры» и «Кинжалы»... Не смешите наши Patriot.

Борислав Береза, Telegram

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