Агентство Moody's снова понизило кредитные рейтинги Беларуси 3.06.2023, 17:11

Белорусская экономика теряет возможности и перспективы.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный статус эмитента Беларуси в национальной и иностранной валютах с уровня Са до С (дефолтное состояние и очень низкие шансы на погашение), а также ухудшило рейтинг страны по приоритетным необеспеченным долгам (то же самое: с Со до С).

Об этом агентство сообщило 2 июня на своем официальном сайте.

Согласно отчету агентства Moody's, Беларусь несет очень серьезные экономические потери из-за политики Лукашенко и поддержки войны против Украины. Эксперты Moody's пришли к выводу, что из-за участия в войне против Украины и наложенных в результате этого международных санкций Беларусь столкнется с ощутимым и долгосрочным ущербом экономике, который Россия способна компенсировать лишь частично.

Вдобавок к этому Беларусь из-за поддержки войны и санкций останется неспособной погасить свои долги по еврооблигациям, что еще в прошлом году в агентстве обозначили как дефолт.

«Из-за войны против Украины и санкций Беларусь не сможет погасить свои долги по еврооблигациям даже с учетом ее попыток оплатить их в национальной валюте, что является недопустимым. Ожидаемые потери держателей этих облигаций превысят 65%.

При этом Россия не сможет полностью спасти Беларусь от очень высокого риска дефолта по действующим и будущим выпускам долговых обязательств. Страна фактически лишена доступа к западным фондовым рынкам и весьма ограничена в возможности обслуживать часть своего внешнего долга, номинированного в иностранной валюте. Помимо этого, внутри Беларуси существует очень высокий риск политической нестабильности», — сообщило агентство Moody's в своем новом отчете.

В том числе усугубляют ситуацию огромное вмешательство правительства в дела экономики, закрытость финансовой системы, ограниченная надежность институтов власти, а также неэффективность местной политики и геополитическая турбулентность (особо подчеркиваются санкции ЕС и США и отключение ряда государственных банков от системы SWIFT).

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