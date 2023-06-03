закрыть
3 июня 2023, суббота, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Агентство Moody's снова понизило кредитные рейтинги Беларуси

  • 3.06.2023, 17:11
Агентство Moody's снова понизило кредитные рейтинги Беларуси

Белорусская экономика теряет возможности и перспективы.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный статус эмитента Беларуси в национальной и иностранной валютах с уровня Са до С (дефолтное состояние и очень низкие шансы на погашение), а также ухудшило рейтинг страны по приоритетным необеспеченным долгам (то же самое: с Со до С).

Об этом агентство сообщило 2 июня на своем официальном сайте.

Согласно отчету агентства Moody's, Беларусь несет очень серьезные экономические потери из-за политики Лукашенко и поддержки войны против Украины. Эксперты Moody's пришли к выводу, что из-за участия в войне против Украины и наложенных в результате этого международных санкций Беларусь столкнется с ощутимым и долгосрочным ущербом экономике, который Россия способна компенсировать лишь частично.

Вдобавок к этому Беларусь из-за поддержки войны и санкций останется неспособной погасить свои долги по еврооблигациям, что еще в прошлом году в агентстве обозначили как дефолт.

«Из-за войны против Украины и санкций Беларусь не сможет погасить свои долги по еврооблигациям даже с учетом ее попыток оплатить их в национальной валюте, что является недопустимым. Ожидаемые потери держателей этих облигаций превысят 65%.

При этом Россия не сможет полностью спасти Беларусь от очень высокого риска дефолта по действующим и будущим выпускам долговых обязательств. Страна фактически лишена доступа к западным фондовым рынкам и весьма ограничена в возможности обслуживать часть своего внешнего долга, номинированного в иностранной валюте. Помимо этого, внутри Беларуси существует очень высокий риск политической нестабильности», — сообщило агентство Moody's в своем новом отчете.

В том числе усугубляют ситуацию огромное вмешательство правительства в дела экономики, закрытость финансовой системы, ограниченная надежность институтов власти, а также неэффективность местной политики и геополитическая турбулентность (особо подчеркиваются санкции ЕС и США и отключение ряда государственных банков от системы SWIFT).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников