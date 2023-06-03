Российские добровольцы выдвинулись на новое задание 1 3.06.2023, 17:22

Наступление в Белгородской области РФ продолжается.

Российские добровольцы продолжают наступление в Белгородской области.

Пресс-служба «Российского добровольческого корпуса» сообщает, что бойцы РДК снова выдвигаются на задание.

«Приграничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): брошенные дома, брошенные жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции.

В этой внезапно образовавшейся серой зоне, РДК старается закрепиться, чтобы потом навести порядок», — сообщили российские добровольцы.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекина.

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