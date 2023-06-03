Российские добровольцы выдвинулись на новое задание

Российские добровольцы выдвинулись на новое задание1
- 3.06.2023, 17:22
Наступление в Белгородской области РФ продолжается.
Российские добровольцы продолжают наступление в Белгородской области.
Пресс-служба «Российского добровольческого корпуса» сообщает, что бойцы РДК снова выдвигаются на задание.
«Приграничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): брошенные дома, брошенные жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции.
В этой внезапно образовавшейся серой зоне, РДК старается закрепиться, чтобы потом навести порядок», — сообщили российские добровольцы.
Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка.
Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекина.