Где и как в Беларуси получить шенгенскую визу без посредников? 1 3.06.2023, 18:20

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Советы специалиста по релокации.

Впереди лето, потому многим белорусам хочется съездить отдохнуть в страны Евросоюза или встретиться там с родными и друзьями. Проблема в том, что наши ближайшие соседи приостановили выдачу туристических виз, а доступных дат в посольствах и ВЦ других стран можно ждать годами. Telegram-канал Dzik Pic вместе со специалистом по релокации Анастасией Лысоковской рассказал, какие варианты выехать в ЕС остались у белорусов и каковы шансы получить многократный шенген без посредников.

Италия

Пока это лучший вариант. По статистике, Италия сейчас в лидерах выданных долгосрочных туристических и гостевых виз, при этом отказов всего около 1,5%.

Причем, Италия дает хорошие сроки туристических виз даже в чистый паспорт. А если вы посещали страну ранее и можете это подтвердить (чеки, транзакции, брони), шансы на получение визы на 2 года и более сильно увеличиваются.

Податься можно через посольство/визовый центр Италии в Минске. Визовый центр выбрасывает свободные даты по будним дням, а вот посольство последние несколько месяцев дат на туризм не дает. Но мониторить точно стоит: возможно, что-то изменится с началом сезона.

Если у вас есть близкий родственник с ВНЖ/ПМЖ/гражданством или же деловой партнер в Италии, можно получить гостевую визу по приглашению. Для этого нужно будет получить приглашение для себя (и каждого члена семьи, если это необходимо), а затем написать на электронную почту посольства ambasciata. minsk@esteri.it с просьбой предоставить дату для подачи документов для открытия гостевой визы.

Здесь список документов и бланки для подачи. Сроки рассмотрения документов: 7−10 дней.

Германия

По популярности не уступает Италии, но более щедра на выдачу гостевых, а не туристических виз (причем иногда даже на 5 лет — по приглашению от родственников или друзей/знакомых). Сроки выданных туристических виз куда скромнее: надо сильно постараться, чтобы получить не одноразовую.

Увы, в обоих случаях придется долго ждать — вы лишь заполняете форму и отправляете запрос на сайте, а дату уже назначит консульство рандомно с июня по декабрь. На примере: если вы записались на подачу в феврале 2023 года, дата подачи будет не раньше июня 2023. Самим выбрать даже примерную дату подачи не получится, потому просто запаситесь терпением.

Также учитывайте, что немцы любят все документы в бумажном варианте с переводом на английский или немецкий.

Кроме того, будьте готовы к небольшому собеседованию — как в визовом центре, так и после по телефону. Например, у многих спрашивают, какие визы были до этого и как их использовали. Продумайте заранее об этом, если не хотите получить отказ.

Посольство Германии в Минске также представляет Австрию, Нидерланды, Бельгию, Словению, Люксембург. Документы для открытия виз в эти страны можно подать аналогичным способом на сайте посольства.

Список документов для туристической визы можно найти здесь, для гостевой — здесь. Срок рассмотрения в среднем до 14 дней.

Испания

А теперь к вариантам посложнее. Для получения испанского шенгена придется подавать документы лично в Москве. Есть компании, которые оказывают услуги трансфера (но с подготовкой можно и самому вернуться без паспорта). Паспорт вернется к вам позже с помощью курьерской доставки.

Даты выбрасывают рандомно на сайте визового центра Испании, потому придется его постоянно мониторить (а он часто глючит в отпускной сезон).

Кроме того, внимательно заполняйте личные данные, так как за любую ошибку в талоне придется доплачивать ВЦ. А еще Испания повысила требования по минимальной сумме на каждый день пребывания — €108 на человека (минимум € 972). Сама выписка обязательно должна быть с отображением движения средств, справки об остатке на счету не хватит.

Сроки виз: в среднем 30 дней, а полгода в чистый паспорт — практически миф.

Полный список документов здесь. Срок рассмотрения: 7−14 дней.

Венгрия

Страна славится своими многократными туристическими визами, но под туры, а не под самостоятельные путешествия. Выборочно могут дать визы на 1−2 года под автобусный тур (выбирайте среди аккредитованных турфирм), но съездить в этот тур вам все равно придется — купить его формально не выйдет.

При этом можно подаваться и на индивидуальный туризм, но необходимо подтверждение оплаченного отеля в Венгрии. Что касается времени действия виз в таком случае, то судить пока сложно — до мая венгры давали всего 5−6 дат в месяц.

Проблем с датами нет — их выбрасывают в рандомное время на ближайшие дни, с приближением летнего сезона ловить их стало намного проще (это можно сделать здесь)

Также Венгрия принимает документы для открытия виз в Швейцарию.

Документы для подачи смотрите здесь. Сроки рассмотрения документов: 14 дней, но может быть немного больше.

Хорватия

Новый член Евросоюза показал, что надеяться на их щедрость не стоит. Да что там щедрость, хоть бы свой паспорт назад дождаться: те, кто подавался в числе первых в январе, получили свои паспорта в марте с визами под поездку. К слову, дождались этого счастливого момента не все — некоторые пошли делать новые паспорта.

Рекомендовать для подачи на туристическую визу Хорватию не станем, но если вы хотите испытать острые ощущения — записаться на подачу можно здесь. Сроки рассмотрения: от нуля до бесконечности.

Греция

На фоне Хорватии Греция выглядит очень крутым вариантом для открытия быстрой визы. Но страна не щедра на долгосрочные визы. 85% — одноразовые визы под поездку, хотя в текущей ситуации это уже хороший результат.

Подать документы можно в Минске, Витебске и Бресте. Для записи нужно зарегистрироваться на сайте Визового центра Греции. Запись уже ведется на июнь.

Готовя список документов для подачи помните, что Греция требует оплаченные брони билетов, но при наличии автомобиля их можно заменить маршрутным листом.

Сроки рассмотрения: до 21 дня, могут рассматривать быстрее.

А есть еще рабочие варианты?

Можно рассмотреть такие варианты, как Дания (визовый центр в Минске), Швейцария (визовый центр в Москве) или Швеция (визовый центр в Москве), но статистика краткосрочных виз и отказов там достаточно высокая.

Кроме того, Дания и Швейцария взимают не €35, а €80 консульского сбора, так как не подписали соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Подаваться на туристические визы через Швецию/Швейцарию в Москве можно даже без личного присутствия, но только если за последние 5 лет вы сдавали свои отпечатки пальцев на визу.

При подаче на туристический шенген через Швейцарию нужно оплатить проживание, Швеция также будет лояльнее в случае уже оплаченных билетов и проживания (+ Швеция выдает гостевую визу по приглашению от родственников/знакомых).

За гостевыми визами также можно обращаться в такие страны, как Словакия и Португалия (рассматривает документы словацкое Посольство в Минске).

Последний вариант подойдет для родившихся под счастливой звездой — туристический или гостевой шенген Франции через посольство в Минске. Записаться на подачу простому смертному почти нереально, но через автобусные туры на лето или гостевые приглашения от друзей/родственников сделать это чуть проще. Зато если вы чудом получили французскую визу, срок действия у нее, скорее всего, будет внушительный.

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