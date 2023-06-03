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Белорусу дали штраф тысячу рублей, но конфисковали более трех миллионов

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  • 3.06.2023, 18:58
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Белорусу дали штраф тысячу рублей, но конфисковали более трех миллионов

Деньги признали незаконным доходом.

Экономический суд Брестской области рассказал о нетипичном деле. Мужчину заподозрили в том, что он наладил незаконный бизнес с помощью криптовалюты, дали штраф и конфисковали всю прибыль, а это больше 3,2 миллиона рублей, пишет onliner.by.

Согласно материалам дела, мужчина с февраля по апрель систематически покупал и продавал криптовалюту другим людям, будучи незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.

Налоговая посчитала, что за это время мужчина в качестве продавца совершил 456 успешных сделок по продаже криптовалюты на общую сумму 3 257 106,10 рубля.

Деньги от продажи крипты переводились покупателями на банковские карты, которые мужчина зарегистрировал на себя. Кроме того, в схеме использовались не менее трех карточек, зарегистрированных на других людей.

Суд пришел к выводу, что в действиях мужчины есть признаки административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.3 КоАП (осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности). В итоге мужчину оштрафовали на 30 базовых (1110 рублей) с конфискацией всего полученного дохода.

С начала года экономический суд Брестской области рассмотрел 6 дел о незаконных операциях с криптовалютой. Сумма штрафов составляла от 30 до 100 базовых, с нарушителей взыщут более 5,5 миллиона рублей, которые признали незаконным доходом.

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