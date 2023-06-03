«Соболенко просто лицемерка, которая кривляется на публику»4
- 3.06.2023, 19:23
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Украинская журналистка рассказала о реакции теннисистки на «неудобные» вопросы.
Украинская журналистка Дарья Мещерякова в интервью «Трибуне» рассказала, как белорусская теннисистка Арина Соболенко реагировала на вопросы о войне и Лукашенко на проходящем в эти дни «Ролан Гарросе» — турнире серии «Большого шлема» в Париже.
— До меня ее спрашивали, как она стала такой позитивной, мол, даже танцует иногда на корте. Конечно, она была в хорошем настроении. Вероятно, она не ожидала конкретных вопросов о войне. Было заметно, что ей стало действительно не по себе. Она начала переглядываться со своим агентом, нервно хихикала. Но я не заметила, чтобы она сразу хотела уйти, — заявила Мещерякова.
По словам журналистки, она пришла к выводу, что «Соболенко просто лицемерка, которая кривляется на публику».
— Все журналисты на пресс-конференции заметили, как Соболенко переглядывалась со своим агентом. Во время моих вопросов она делала это еще чаще. Возможно, она искала его помощи, — сказала Дарья.
Напомним, что 31 мая Соболенко отказалась отвечать на пресс-конференции на вопросы о праздновании Нового года с Лукашенко. Не стала ничего говорить вторая ракетка мира и насчет роли Беларуси в войне в Украине. «У меня нет комментариев для вас», — лишь заявила тогда Арина.
2 июня после следующего матча белоруска провела уже ограниченную пресс-конференцию. Она сказала, что «не чувствовала себя в безопасности», когда ее спрашивали о войне и Лукашенко.
Мещерякова это прокомментировала так:
— Никто не понимает, почему многих журналистов просто отрезали от общения с Соболенко. Мы же не слуги, которые ждут королеву. Это был скандал! Около 20 журналистов подошли ко мне, чтобы сказать, что «Ролан Гаррос» просто достиг дна.