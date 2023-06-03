закрыть
3 июня 2023, суббота, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Соболенко просто лицемерка, которая кривляется на публику»

4
  • 3.06.2023, 19:23
  • 6,756
«Соболенко просто лицемерка, которая кривляется на публику»

Украинская журналистка рассказала о реакции теннисистки на «неудобные» вопросы.

Украинская журналистка Дарья Мещерякова в интервью «Трибуне» рассказала, как белорусская теннисистка Арина Соболенко реагировала на вопросы о войне и Лукашенко на проходящем в эти дни «Ролан Гарросе» — турнире серии «Большого шлема» в Париже.

— До меня ее спрашивали, как она стала такой позитивной, мол, даже танцует иногда на корте. Конечно, она была в хорошем настроении. Вероятно, она не ожидала конкретных вопросов о войне. Было заметно, что ей стало действительно не по себе. Она начала переглядываться со своим агентом, нервно хихикала. Но я не заметила, чтобы она сразу хотела уйти, — заявила Мещерякова.

По словам журналистки, она пришла к выводу, что «Соболенко просто лицемерка, которая кривляется на публику».

— Все журналисты на пресс-конференции заметили, как Соболенко переглядывалась со своим агентом. Во время моих вопросов она делала это еще чаще. Возможно, она искала его помощи, — сказала Дарья.

Напомним, что 31 мая Соболенко отказалась отвечать на пресс-конференции на вопросы о праздновании Нового года с Лукашенко. Не стала ничего говорить вторая ракетка мира и насчет роли Беларуси в войне в Украине. «У меня нет комментариев для вас», — лишь заявила тогда Арина.

2 июня после следующего матча белоруска провела уже ограниченную пресс-конференцию. Она сказала, что «не чувствовала себя в безопасности», когда ее спрашивали о войне и Лукашенко.

Мещерякова это прокомментировала так:

— Никто не понимает, почему многих журналистов просто отрезали от общения с Соболенко. Мы же не слуги, которые ждут королеву. Это был скандал! Около 20 журналистов подошли ко мне, чтобы сказать, что «Ролан Гаррос» просто достиг дна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников