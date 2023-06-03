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Какие красивые дома продают недалеко от Минска по адекватной цене

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  • 3.06.2023, 19:45
  • 2,816
Какие красивые дома продают недалеко от Минска по адекватной цене
Фото: realt.by

С ремонтом, отоплением и мебелью.

Сегодня в традиционную подборку realt.by попали загородные дома, полностью готовые для жизни — с ремонтом, отоплением и мебелью. Все они относительно новые, расположены рядом с Минском. Самый дорогой из них владельцы оценили в 120 тысяч долларов, остальные — не дороже хорошей минской двушки.

СТ «Беларучи», Мядельское направление, 19 км от МКАД

Это товарищество в рекламе не нуждается — современное, с большими участками и хорошей инфраструктурой. Рядом лес и Вяча, дорога до Минска занимает 20 минут. СТ может претендовать на статус населенного пункта среди первых: водопровод центральный круглогодичный, есть газ, участки по 10 соток, улицы широкие. Здесь уже давно строят дома с расчетом на постоянное проживание.

Один из таких коттеджей появился в продаже — два этажа, 78,8 квадратов. У него каменный первый этаж, второй деревянный, крыша двускатная, пологая, с большими свесами — больше всего он по стилю напоминает шале. К нему примыкает большая терраса-палуба.

Гостиная двусветная, с небольшой кухней.

На втором этаже расположены спальни с выходом на балкон.

К коттеджу подведен газ, но отапливается он пока электрокотлом. Водопровод центральный, канализация местная.

Размер участка — 10 соток. На них нашлось место для небольшого огородика с высокими грядками, гаража, для беседки и баньки с мини-бассейном.

Территория огорожена и полностью благоустроена. И вот за это все просят 79 900 долларов.

Шабуневщина, Брестское направление, 28 км от МКАД

Деревня небольшая и тихая, с хорошим транспортным сообщением со столицей. Большая часть дороги — по трассе М-1.

Здесь продается одноэтажный дом на 134 квадрата, построенный в 2012 году. Стены у него из керамзитобетона, перекрытия железобетонные. Крыша — гибкая черепица. Фасад утеплён и отделан плиткой под клинкерный кирпич и деревом. Терраса обшита лиственницей.

В доме две спальни, кухня-столовая, гостиная, прихожая и топочная. Стены отделаны деревом, искусственным камнем и плиткой. Напольное покрытие — половая доска и плитка.

Отапливается твёрдотопливным котлом. Дополнительно предусмотрены выводы для электрокотла, заведено электричество 15 кВт.

Водоснабжение центральное, канализация местная. Установлен роутер с антенной, wi-fi разведен по всему дому.

Участок 15 соток огорожен, на нем оборудованы места досуга, установлен тандыр, имеются очаг для костра в зоне отдыха и террасный прудик. Придомовая территория благоустроена — высажены газон, туи, сосны. Перед домом вымощено брусчаткой место для автомобиля.

Стоимость этого дома — 120 000 долларов. Продаётся с мебелью, бытовой техникой и предметами интерьера.

Знаменка, Витебское направление, 35 км от Минска

Деревня находится в 9 километрах от горнолыжного курорта "Силичи", рядом Логойск. Дорога асфальтированная, зимой регулярно чистится. В Знаменке есть маленький магазин, можно воспользоваться услугами Е-доставки.

Рядом лес и несколько водоемов, в 3 км от дома находится Дубровицкое водохранилище с платным пляжем и благоустроенной территорией.

Дом построен из профильного бруса в 2022 году, общая площадь — 72м2. Архитектура современная, лаконичная. У входа располагается просторная терраса, на которую выходят панорамные окна из гостиной.

Внутри просторно и светло, стенам оставили их натуральный цвет и фактуру. Полы и потолки деревянные, покрашены в белый.

Из мебели в доме — минималистичная кухня и угловой диван. Санузел тоже оборудован по минимуму — унитаз, умывальник и душевая кабина.

Отопление электрическое, водоснабжение центральное, канализация местная.

Участок приличных размеров - 19 соток. За этот вариант просят 98 000 долларов.

Душково, Раковское направление, 34 км от МКАД

Это довольно большая деревня возле Ракова, в 30 минутах от Каменной Горки. Местность живописная, холмистая.

Дом здесь каркасный, с панорамными окнами, двускатной крышей и террасой. Построен в 2019 году. Общая площадь — 118 квадратов, один этаж.

Внутри прихожая, топочная, кухня гостиная две спальни и два санузла.

На полах качественный ламинат и плитка, имеется мебель и встроенная кухня.

Отопление на газу, вода из скважины, канализация местная.

Площадь участка - 25 соток. Стоимость — 75 000 долларов.

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