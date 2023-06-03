Врач перечислила самые полезные продукты для печени
- 3.06.2023, 20:12
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Они помогают поддержать нормальный уровень холестерина в крови.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала жирную рыбу и яйца самыми полезными продуктами для печени.
По словам врача, для поддержания здоровья печени важно, чтобы в организме было достаточное количество полиненасыщенных жиров, белков, витаминов и минералов.
Полезные для работы печени жиры содержатся в орехах, семенах, оливковом масле и жирной рыбе.
«Они помогают поддержать нормальный уровень холестерина в крови и защитить печень от ожирения. Наиболее полезными считаются миндаль, кедровые и грецкие орехи, семена льна и тыквы и морские виды рыбы – лосось, тунец, сельдь», – сообщила кандидат наук.
Что же касается фруктов и овощей, то здесь лучше отдать предпочтение яблокам, грушам, цитрусовым и ягодам, а еще томатам, кабачкам, редису, репе, чесноку, брокколи и моркови.