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«Экономисты» из Совбеза

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  • Телеграм-канал «Мой друг Доллар»
  • 3.06.2023, 20:24
  • 1,062
«Экономисты» из Совбеза

Руководство Кремля занято не тем.

Совет Безопасности (председатель Путин, секретарь Патрушев) заявил сегодня, что занят разработкой неких экономических мер: «Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране».

В стране есть правительство, центральный банк. Они занимаются экономикой. При чем здесь Николай Патрушев и его сотрудники, всю жизнь прослужившие в КГБ и ФСБ? Это не их предмет, они экономике не обучены, у них другая профессия – без них решат, как поступать.

Ещё Совбез сообщает, что «решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны».

Да, решаются. В тех обстоятельствах, в которые поставили экономику страны Путин, Патрушев, Лавров и все те в руководстве страны, кто приоритетом поставил боевые действия в Украине и противостояние с наиболее развитой в экономическом отношении частью мира, загнав Россию под санкции. Вместо того, чтобы сделать главным в политике государства рост благосостояния граждан на основе масштабного привлечения в страну иностранных инвестиций и технологий. Так, как поступил Китай.

Когда экономикой страны, её внутренней и внешней политикой управляют получившие власть выходцы из спецслужб, то результат получается такой, как сегодня в нашей стране.

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