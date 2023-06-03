Нелегалы бросали камни в польских пограничников с территории Беларуси 2 3.06.2023, 20:38

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Поврежден служебный автомобиль.

Пограничная охрана Польши сообщила в своем Twitter об очередном нападении мигрантов с территории Беларуси. Иностранцы забросали патруль камнями. Пострадавших нет, но был поврежден служебный автомобиль.

Инцидент произошел недалеко от Беловежи.

Kolejne ataki na patrole #funkcjonariuszeSG

Wczoraj na odcinku #PSGBiałowieża grupa agresywnych migrantów,którym nie udało się przedostać na str.🇵🇱obrzucała kamieniami patrol SG.Nikt nie doznał obrażeń,uszkodzony został pojazd SG

To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich dniach. pic.twitter.com/aAr2f5AICv — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 3, 2023

«Вчера группа агрессивных мигрантов, у которых не получилось попасть в Польшу, забросала патруль камнями. Никто не пострадал, машина получила повреждения. Это очередное подобное событие за последние дни», – говорится в сообщении пограничной службы.

За прошедшие сутки из Беларуси в Польшу пытались попасть 95 иностранцев, включая граждан Сомали и Индии. Несколько граждан Гвинеи, Камеруна, Того и Мали переплыли реку Волкушанку в Гродненской области.

В пограничной службе Польши также проинформировали, что накануне был задержан гражданин Молдовы, перевозивший шестерых сомалийцев и одного сирийца.

Кроме того, за сутки 19 мигрантов пытались попасть из Беларуси на территорию Латвии. В Литве таких случаев не зафиксировали.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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