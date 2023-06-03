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Россияне бежали: в Бердянске прогремела серия взрывов

  • 3.06.2023, 20:47
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Россияне бежали: в Бердянске прогремела серия взрывов

Зафиксировано более 10 «прилетов».

Во временно захваченном российскими оккупантами городе Бердянск Запорожской области в субботу, 3 июня, прогремело много взрывов, было громко возле аэропорта и порта.

Российские военные бежали с бердянского порта, сообщает «Бердянск Сейчас» в Telegram. По его данным, работала вражеская противовоздушная оборона, но есть более 10 «прилетов».

«Военные с порта не выходили, а бежали… Слышны взрывы в районе Стекловолокно. В стороне Петровки что-то горит. Ракету сбили над Лисками, она могла упасти на дома. В селе Осипенко также слышно было семь взрывов как минимум», - говорится на канале.

Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что Вооруженные силы Украины запустили шесть ракет, и якобы все они перехвачены российской ПВО.

Взрывы в Бердянске раздаются второй день подряд. Как писал сайт Charter97.org, 2 июня украинские военные попали по позициям россиян. Несколько ракет Storm Shadow прилетели в район порта, что подтверждают и оккупанты.

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