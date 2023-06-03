В Кубке Англии забит самый быстрый гол в истории
- 3.06.2023, 21:13
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Футболист сборной Германии ошарашил болельщиков соперника.
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отметился фантастическим ударом в финале Кубка Англии. 32-летний футболист сборной Германии открыл счет в матче против «Манчестер Юнайтед» уже на 13-й секунде, пишет obozrevatel.com.
После розыгрыша с центра поля мяч попал к голкиперу «горожан». Тот выбил его практически к штрафной соперника, Кевин де Брюйне поборолся с двумя защитниками, скинул мяч Гюндогану и тот в касание отправил его идеально в девятку ворот Де Хеа.
Это взятие ворот стало самым быстрым в истории финалов Кубка Англии, который проводится с 1871 года.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку «Эвертона» Луи Саа. В 2009 году французский футболист гваделупского происхождения открыл счет на 25-й секунде.
В итоге матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:1. После того, как Бруно Фернандеш ударом с пенальти сравнял счет, все тот же Гюндоган в дебюте второго тайма оформил дубль.
İLKAY GÜNDOĞAN AT THE DOUBLE TO RETAKE THE LEAD!!!#FACupFinal #EmiratesFACup #FACup pic.twitter.com/0Z2UPYGoO2— Football Report (@FootballReprt) June 3, 2023