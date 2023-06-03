«Местные жители радуются каждому дню, улыбчивые и никуда не торопятся» 2 3.06.2023, 21:46

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Как белоруска продала машину и улетела на Бали.

Настя – фитнес-тренер из Минска. Любит спорт, а вот белорусские морозы – не очень. Поэтому перед зимой-2022 продала свою старую Тойоту и улетела на Бали. Провела там четыре месяца. И рассказала Tochka.by, сколько стоит жизнь на райском острове.

Долгая дорога

Настя улетела на Бали в ноябре 2022 года. Брала билеты сильно заранее, чтобы дешевле вышло. Маршрут такой: Минск – Дубай – Куала-Лумпур – аэропорт Денпасар на Бали. По деньгам – 1 300 долларов в обе стороны.

Чемоданы забила одеждой. И многое везла зря.

«Взяла теплые вещи, много платьев и юбок. Платья надевала только на Новый год и пару раз на вечеринки. Юбку и того реже – на скутере ее раздувает», – вспоминает Настя.

Майка и шорты – оптимальный лук на Бали.

Местная кухня

Настя снимала комнату за 750 долларов в месяц. На вилле, переделанной под отель. Готовила на общей кухне.

Продукты на острове заметно дороже, чем у нас. Куриное филе стоит пять долларов за килограмм. Самый дешевый хлеб – булка за полтора доллара. Пачка сливочного масла – пять долларов. Столько же и кусочек сыра. Баночка сметаны – три доллара.

Зато фрукты в изобилии, хоть самые диковинные – драгон, дуриан, рамбутан. А вот деликатес – яблоки.

Балийцы любят острое и жареное. Налегают на курицу и рис. Гарнир – овощи и ростки сои.

По побережью разбросаны рыбные привозы. Красный снэппер или тунец продают живым весом. Килограмм – пять долларов. На месте и разделают, и на гриле приготовят.

Лень готовить – идем в кафе. В заведениях для туристов блюдо дешевле десяти долларов не найдешь. В придорожных «варунгах» все попроще. Там сытное блюдо «наси-горенг» – рис, курица, яйцо – стоит полтора доллара.

Высокая кухня не обошла стороной те места. Стейк, хумус, карпаччо из говядины и бокал вина – ужин потянет на 50 долларов. В Минске такой заказ вышел бы немногим дешевле.

Два колеса

На острове уважают японский автопром. Но в топе – скутеры.

Туристы берут их в аренду. Права никто не спрашивает. Вы им – 70 долларов в месяц, они вам –транспорт и шлем. А можно и на такси кататься – за 10 долларов довезут из центра в любую точку острова.

На Бали мало светофоров, а правила дорожного движения многие в глаза не видели. Водят интуитивно.

Природная красота

Как проходил Настин день на райском острове.

Завтрак. После – созвон с друзьями и посидеть в соцсетях. И ехать на пляж, на водопады или рафтингом заняться. Ну и конечно – серфинг.

А можно сплавать на яхте на соседние острова – смотреть мантов, это такие громадные скаты. На острове Гили и вовсе дают поплавать с черепахами.

Потехе час и делу время. Благо для удаленки покрытие интернетом на острове хорошее – уверенный вайфай в отелях и кафе. Или можно купить местную сим-карту – 25 Гб трафика стоит пять долларов.

Солнце жарит уже в восемь утра. Работать в духоте тяжко.

«Пульс зашкаливает, хочется забраться под кондиционер. Записывала видео с зарядкой для подписчиков в шесть утра, на рассвете», – рассказывает Настя.

Отступает жара после пяти вечера.

Их нравы

Средняя зарплата на острове – 200 долларов. Именно столько получал Настин сопровождающий в походах по островам. Его работа – целый день на ногах. Рассказывал о своей жизни – есть жена и ребенок, и этих денег семье как-то хватает.

«Местные жители радуются каждому дню. Улыбчивые и никуда не торопятся», – подметила девушка.

Радостные балийцы совсем без выпивки. Местные пьют разве что пиво.

Балийцы живут просто и по одежке не встречают. Вещи стирают в придорожных прачечных, в холодной воде. И сушат вдоль дороги. Туристы стираются так же – выбора нет. В брендовом ходить опасно – испортится после жесткой стирки.

Что с криминалом? Есть немного. Подлетают на скутерах – пытаются вырвать сумку. На Настиных подруг так налетели. Не вышло – уехали с пустыми руками. Наши девушки оказались крепче.

А воришки поменьше – обезьяны – так и лезут в рюкзак.

Пора домой

Бали все же провинция – сельская история.

«Мне не хватало цивилизации. В кино сходить, театр. Погулять с кофе по Немиге», – продолжает Настя.

Расходы на Бали в день – 25 долларов на жилье, 15 долларов на еду, плюс скутер в аренду и мелкие траты – побродить по острову не «как жабрак, а как господин». С такими запросами в месяц Бали вытрясет не меньше, чем 1500 долларов.

Душный климат и общая расслабленная обстановка не располагают вкалывать на удаленке. Особо выносливые, конечно, умудряются работать – под кондиционерами, само собой.

Кто завел пассивно-доходное предприятие, круглый год спокойно пьет пиво с обезьянами, плавает с черепахами и ходит под парусом. А кто без стабильного удаленного дохода, тот «слил» запасы за зиму – и домой. Сказка закончилась.

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